Luxair volera vers Bologne, Bucarest et Cracovie

Jean-François COLIN La compagnie luxembourgeoise ajoute trois nouvelles destinations parmi la bonne soixantaine de son catalogue. Désormais, les cités italienne et polonaise ainsi que la capitale roumaine seront désormais accessibles depuis le Findel.

Terriblement impacté cette année par la crise sanitaire, le secteur de l'aviation reprend progressivement des couleurs. Cloués au sol à partir du 23 mars, les 19 appareils de Luxair avaient progressivement repris les airs à partir du 29 mai. Depuis, sous la houlette de Gilles Feith comme nouveau directeur depuis juin, la compagnie nationale luxembourgeoise n'a cessé d'élargir sa palette de destinations.

Aujourd'hui, Luxair propose sur son site internet des vols aller-retour pour Bologne, Bucarest et Cracovie. Dont coût: 149 euros vers l'Emilie-Romagne et le sud de la Pologne, 199 euros pour la capitale roumaine. Ces trois nouvelles destinations s'ajoutent à la bonne soixantaine que propose la compagnie au départ de l'aéroport de Luxembourg. Signe d'un nouvel élan, Luxair avait déjà inclus Bordeaux, Marseille, Manchester, Salzbourg et Innsbruck dans ses plans de vol en juin. En outre, en fonction de la levée des interdictions de voyager dues au covid-19, Luxair reprendra sa liaison vers Genève à partir de vendredi.

Pour rappel, Luxair avait fait customiser en juillet deux de ses appareils - un Boeing 737-800 et un De Havilland Q400 - grâce à la main experte de l'artiste luxembourgeois Sumo. Une marque supplémentaire d'un sourire retrouvé du côté de la compagnie basée au Findel.

