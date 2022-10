La compagnie aérienne luxembourgeoise proposera quatre vols directs par semaine (dans les deux sens) entre Anvers (Belgique) et Londres

Aviation

Luxair volera d'Anvers à Londres dès 2023

La compagnie aérienne luxembourgeoise proposera quatre vols directs par semaine (dans les deux sens) entre Anvers (Belgique) et Londres

Surprise ce jeudi matin, la compagnie aérienne luxembourgeoise Luxair a annoncé qu'à partir du 16 janvier 2023, une liaison régulière sera organisée entre Anvers (Belgique) et Londres. Les vols entre les deux villes partiront les lundis et mardis matin (6h40 au départ de Londres, 9h15 au départ d'Anvers) ainsi que les jeudis et vendredis après-midi ou soir (17h05 au départ de Londres, 19h45 au départ d'Anvers). A partir du 29 mars 2023, le mercredi après-midi sera ajouté, portant le nombre total de vols à cinq par semaine.

Luxair aura plus de vols pendant l'hiver Plusieurs destinations au départ du Findel verront leur cadence de vols renforcée dans les mois à venir.

Les billets sont disponibles au prix de 139 euros (aller-retour) au départ de Londres et de 149 euros (aller-retour) au départ d'Anvers. Une ligne de Luxair exploitée dans un autre pays que son pays d'origine, cela peut étonner, ce n'est pourtant pas une première. La ligne sera desservie par des avions turbopropulseurs Embraer Q400 de 73 places et viendra compléter les six vols quotidiens déjà existants entre Londres et Luxembourg.

Rappelons également qu'en septembre dernier, la compagnie aérienne a annoncé deux nouvelles liaisons vers l'Italie, à Pescara, ainsi qu'à Split, en Croatie, dès le printemps.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.