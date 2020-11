Privés d'activité dans l'aérien, 68 personnels de la compagnie aérienne ont été mis à disposition de la Helpline covid et du service d'appel aux personnes contacts. Un renfort plus que bienvenu.

Luxair vole au secours du tracing

Patrick JACQUEMOT Privés d'activité dans l'aérien, 68 personnels de la compagnie aérienne ont été mis à disposition de la Helpline covid et du service d'appel aux personnes contacts. Un renfort plus que bienvenu.

Et dire qu'en août, la toute nouvelle cellule de Contact Tracing ne comptait que 70 personnels. Aujourd'hui, reprise des infections covid, les effectifs ont grimpé jusqu'à 220 appelants. Les locaux de l'Inspection sanitaire ont même dû être délaissés au profit d'espaces plus vastes, dans l'un des anciens bâtiments Ferrero au Findel depuis bientôt trois semaines. Dernièrement encore, Paulette Lenert lançait une invitation à l'ensemble des fonctionnaires des ministères pour venir renforcer ce service surbooké.

Depuis peu, au bout du fil, 68 hommes et femmes de Luxair ont fait leur apparition. Un prêt temporaire de main-d'oeuvre qui fait partie des mesures annoncées lors de la récente tripartite organisant la sauvegarde de la compagnie luxembourgeoise et ses 600 employés, le temps de passer le trou d'air du trafic passagers. Chacun a eu droit à une «formation initiale intense» avant d'être plongés dans le bain incessant des appels.

Le directeur de Luxair et la ministre de la Santé ont pu visiter les installations du Findel, et encourager les équipes en place. Ce n'est pas le travail qui manque... Photo : Anouk Antony

Incessant car plus le nombre de cas positifs constatés augmente, plus le nombre de personnes susceptibles d'avoir été contaminées à leur tour décolle. Et avec le nombre de coups de téléphone pour demander aux uns et aux autres de rester confinés le temps de voir si le virus les a atteints. Ainsi, pour la semaine du 2 au 8 novembre par exemple, après avoir dépistés 4.100 nouveaux résidents positifs, il a fallu prévenir 12.600 cas-contacts étroits... Titanesque sur 7 jours!

Mais, a rassuré la ministre de la Santé Paulette Lenert, qui a pu visiter les nouveaux standards, les renforts ont permis non seulement d'assumer cette mission mais même de rattraper certains retards. Sachant que l'ensemble des volontaires mis en place pour le tracing ou la Hotline santé (tel. 8002-8080) ne se contentent pas tous de téléphoner, certains étant dédiés à des missions de logistique ou de secrétariat.





