Déjà deux jets en été ?

Luxair va-t-elle commander le Boeing 737 Max ?

La compagnie aérienne nationale luxembourgeoise Luxair s'intéresse apparemment au Boeing 737 Max, comme le rapporte le portail aerotelegraph. Se référant aux milieux aéronautiques luxembourgeois, le site en ligne rapporte que les négociations avec les sociétés de leasing sont déjà si avancées que deux nouveaux appareils de type 737 Max pourraient rejoindre la flotte de Luxair dès cet été.

Ce moyen-courrier est le modèle le plus demandé auprès de l'avionneur américain, mais il a été confronté à de graves problèmes ces dernières années. Le Boeing 737 Max avait été retiré du service en mars 2019 après deux crashs qui avaient fait 346 morts au total. Un programme de commande défectueux était considéré comme la cause principale des accidents.

Une longue attente pour Boeing

Boeing avait déjà prévu de résoudre les problèmes après le premier crash. Mais d'autres défauts sont apparus à plusieurs reprises, si bien qu'il a fallu attendre environ 20 mois avant que l'administration américaine de l'aviation civile (FAA) ne lève l'interdiction de vol pour les États-Unis à la mi-novembre. L'EASA (l’agence européenne de la sécurité aérienne) a suivi en janvier 2021.

Luxair cherche également à remplacer sa flotte vieillissante de turbopropulseurs. Le président du conseil d'administration, Gilles Feith, avait déjà mentionné dans une précédente interview avec aerotelegraph que l'Airbus A220 et l'Embraer E2 étaient à l'étude. Mais cela n'est pas prévu avant 2024 ou 2025.

De plus, rappelons que depuis lundi, la compagnie aérienne luxembourgeoise propose quatre vols directs par semaine (dans les deux sens) entre Anvers (Belgique) et Londres. Par ailleurs, Luxair annonçait il y a quelques mois qu'elle volera plus fréquemment vers plusieurs villes d'Europe, le Maroc et les Émirats arabes unis, dans le cadre de l'adaptation du plan de vol pour l'hiver 2022/2023.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort

(Traduction: Simon Martin)

