Luxair stoppe ses liaisons Berlin-Sarrebruck

A compter du 31 décembre, la compagnie luxembourgeoise renonce à ce vol intérieur allemand. Les 18 rotations hebdomadaires avaient été confiées successivement à deux firmes partenaires. La rentabilité économique n'étant plus assurée, l'opérateur préfère se retirer.

(PJ) «Il n'était malheureusement pas possible d'atteindre une durabilité économique.» C'est en ces termes que, ce mercredi, Luxair justifie sa décision d'arrêter les vols directs entre Sarrebruck et Berlin dont elle avait la charge jusqu'à présent. A compter du 1er janvier, une autre compagnie pourra reprendre ce créneau qui, pour la compagnie aérienne luxembourgeois imposait trois vols quotidiens et donc dix-huit rotations par semaine.

Mettre à disposition un appareil de sa flotte n'étant pas économiquement viable sur ce vol intérieur, Luxair préfère se retirer au vu des résultats négatifs enregistrés sur la liaison Sarrebruck-Berlin qui «nécessite l'utilisation d'un aéronef spécialement mis à disposition pour cette route».

Remboursement assuré

Luxair avait choisi de confier cette route à un partenaire slovène, Adria Airways. La société avait malheureusement déposé le bilan à la rentrée, et la société qui lui a succédé, Nordica, n'a pu attirer suffisamment de passagers pour assurer la rentabilité de la ligne.

La compagnie Luxair assure que l'ensemble des clients ayant déjà réservé leur place sur cette liaison au-delà du 31 décembre seront contactés par ses soins. Leur billet leur sera remboursé.