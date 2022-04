Arguments à l'appui, Luxair espère emboîter le pas à d'autres compagnies ayant fait passer le port du masque obligatoire dans les avions aux oubliettes.

Luxair réclame la fin du port du masque obligatoire

Il va falloir apprendre à vivre avec le virus du covid-19, c'est un fait indéniable. Ces derniers mois, un retour à une certaine normalité s'est enclenché dans bon nombre de pays européens, y compris au Luxembourg. Pourtant, parmi les quelques restrictions sanitaires toujours d'actualité, on notera le port du masque obligatoire dans les transports, y compris dans les avions. Une mesure contraignante pour les passagers, surtout pour ceux opérant des vols long-courriers.

Jusqu'à quand les passagers devront supporter le port du masque dans les airs? Sur cette question, les avis divergent. En février dernier, le très réputé Times annonçait que, selon des experts, cette obligation devrait être l'une des dernières mesures à être levées, et qu'il allait encore falloir s'en accommoder pour plusieurs années. D'un autre côté, plusieurs compagnies britanniques n'imposent plus, depuis quelques jours, de se couvrir le nez et la bouche.

«Un frein au désir d'évasion»

Peut-on s'attendre à une décision similaire côté grand-ducal? C'est en tout cas le souhait de Luxair, la compagnie aérienne luxembourgeoise. «Depuis le début de la situation covid, Luxair a toujours prôné l’allégement des lourdes mesures et restrictions appliquées au transport aérien, qu'elle juge comme un frein au désir d'évasion des voyageurs et créant une certaine ''frustration'' auprès de la clientèle», explique la compagnie, contactée par nos soins.

Et Luxair d'argumenter sa position. «Désireuse de garantir la sécurité de ses passagers et de son personnel, la compagnie procède à la filtration de l'air à bord de tous ses avions. En outre, l'air à l’intérieur de tous les avions Luxair est plus propre qu'à l'extérieur, car celui-ci est continuellement mélangé à une grande quantité d'air frais extérieur, représentant plus de 60% de l'air dans la cabine. La filtration de l'air dans la cabine étant efficace à 99,99% et renouvelée en moyenne toutes les 3 minutes, la plupart des polluants tels que la poussière, les allergènes, les organismes bactériens ou viraux, comme le covid-19, sont par conséquents éliminés. En plus du respect strict de toutes les mesures mises en place par les autorités compétentes au Luxembourg, cette mesure spécifique permet à Luxair de limiter considérablement les risques de contamination.» ​

Des passagers déjà soumis au CovidCheck

​Partant de ce constat, Luxair souhaite donc mettre fin au port du masque obligatoire dans ses appareils. «Pour toutes ces raisons et dans l'espoir d’un retour progressif à la normalité, Luxair souhaite la levée du port du masque obligatoire à bord de ses avions pour ses passagers, qui sont déjà soumis au régime CovidCheck», rappelle la compagnie. ​

Selon cette dernière, les gens ont plus que jamais envie de voyager après avoir été freinés pendant plus de deux longues années et ce, malgré un climat géopolitique incertain. «Malgré une situation tendue du côté de la compagnie aérienne et des vols affaires et de correspondance, LuxairTours, le tour-opérateur de Luxair recense de nombreux départs en avril et pour la saison estivale. Une année 2022 qui s'annonce encourageante pour la compagnie aérienne et qui démontre l'envie profonde des clients de s'évader et de parcourir le monde», note-t-elle.

