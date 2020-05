Lisbonne, Porto, Hambourg, Munich et Stockholm : voilà les prochains aéroports qui accueilleront des clients Luxair, et ce dès le week-end de Pentecôte. La compagnie annonce des conditions sanitaires pour les vols inédites.

Luxair paré au décollage pour cinq destinations

A croire que les onze appareils de la compagnie nationale avaient des démangeaisons dans les ailes... Ce lundi, Luxair vient d'annoncer la reprise dès le 29 mai de ses vols commerciaux. Ainsi, après deux mois de confinement sur le tarmac du Findel, les avions rouge-blanc-bleu s'apprêtent à redécoller vers cinq aéroports européens d'abord. A savoir : Stockholm (29 mai, 1er, 3, 5 et 7 juin), Lisbonne et Porto (30 et 31 mai) mais aussi Hambourg via Sarrebruck les 29 et 31 mai, sans oublier Munich les 29 & 31 mai.

Cinq destinations au départ de Luxembourg qui signent «la reprise progressive de ses opérations en toute sécurité», annonce la compagnie dont le nouveau directeur, Gilles Feith prendra les commandes au 1er juin. Et pour rassurer ses "premiers clients", Luxair dévoile quelles seront les mesures d'hygiène appliquées dans ses avions. Ainsi, les passagers devront tous porter un masque ou une protection buccale (à l'exception des petits de moins de 6 ans), du gel hydroalcoolique sera fourni à bord, le système d'aération des cabines filtre a priori 99,9 des contaminants viraux ou bactériens, l'embarquement aura lieu par petits groupes et la distanciation sera respectée à bord.

Les syndicats montent au créneau chez Luxair Alors que l'activité du groupe est à l'arrêt jusqu'à la fin du mois de mai et qu'un nouveau directeur général est sur le point d'être nommé, OGBL et LCGB revendiquent jeudi «des gestes» à destination du personnel. De garantie de maintien de l'emploi d'un côté et d'une prime de l'autre.

Pour Luxair c'en est donc fini du repos et des missions de rapatriement de citoyens luxembourgeois et européens, retour aux affaires maintenant. En mars dernier, Luxair Luxembourg Airlines fut la dernière compagnie aérienne à suspendre ses vols au départ de Luxembourg, après s’être assurée d’avoir rapatrié tous ses clients. Avec cette reprise pour la Pentecôte, elle sera la première à redécoller du Findel .

