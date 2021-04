La compagnie aérienne ne proposera pas de vols vers des destinations où ses passagers s’inscriraient dans le but de recevoir une injection covid à l'arrivée. Son responsable en fait une question d'éthique.

Luxair ne souscrit pas au tourisme vaccinal

(pj avec jwi) - L'activité voyage est au plus bas. Clouée au sol par la crise covid et les exigences sanitaires qui ne cessent de changer. Vendredi, la filiale de Sales-Lentz, Travel Pro annonçait pourtant suivre une nouvelle destination pour se sortir de ce marasme : le tourisme vaccinal. Et son directeur général Gianni Pietrangelo d'assumer : «Les autorités insistent en disant que nous faisons tous partie de la solution face au covid. Moi en tant que spécialiste du voyage d'affaires, je vais essayer d'accélérer la campagne d'immunisation».

Un citytrip destination Vaccin Travel Pro est la première société luxembourgeoise à vouloir se lancer dans le tourisme vaccinal. Sa destination : une jolie ville, sur le continent européen, où les voyageurs pourront recevoir leur injection. Pfizer garanti!

Et même si la société basée à Merl ne révèle pas encore quel sera son point de chute (et d'injection au Pfizer), son responsable confirme toutefois deux choses : ce sera sur le continent européen et à environ deux heures d'avion du Grand-Duché. Aussi, pourquoi ne pas imaginer la compagnie aérienne nationale suivre un pareil plan de vol? Peu probable à en croire le directeur de Luxair.

Clairement, Gilles Feith se distancie de tout projet d'aide à l'organisation de «voyages de vaccination». «Je ne considère pas cela comme éthiquement correct», a déclaré celui qui a pris les commandes de Luxair voilà bientôt un an. «Nous ne soutiendrons pas de telles offres.»

Pour le directeur général de Travel Pro, cette défection ne pose pas de problème. Et l'homme est déjà en négociations avec d'autres partenaires.

