Durant les prochaines 48 heures, la compagnie luxembourgeoise n'assurera pas la liaison vers Sarrebruck et Berlin pour laquelle elle utilise un avion d'Adria Airways en leasing. En cause, des problèmes financiers affectant la compagnie nationale slovène.

Luxair met ses vols vers Sarrebruck entre parenthèses

Jean-François COLIN

Luxair n'assurera pas ses trois liaisons quotidiennes vers Sarrebruck et Berlin durant les deux prochains jours. Pour effectuer cette ligne, la compagnie luxembourgeoise utilise en effet en leasing un appareil de la compagnie slovène Adria Airways, en proie à des soucis financiers et interdite de vol.

Au cas où les problèmes d'Adria Airways se prolongeraient au-delà des deux prochains jours, et si la compagnie slovène ne retrouvait pas l'agrément pour voler à nouveau, Luxair cherche d'ores et déjà des solutions afin de pouvoir reprendre les opérations de vols le plus rapidement possible.

C'est un appareil de la compagnie Adria Airways qui effectue la liaison Luxembourg-Sarrebruck-Berlin Source: Adria Airways

Par ailleurs, les vols directs de Luxair vers la capitale allemande ne sont, eux, pas impactés et continuent de se dérouler normalement.



Rappelons qu'insatisfaite de la rentabilité de sa ligne entre Sarrebruck et Berlin, Luxair envisage sérieusement de supprimer son escale sarroise pour privilégier la liaison directe vers la capitale germanique.