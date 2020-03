Baisse des réservations, annulations de vols: comme d'autres firmes aériennes, la compagnie nationale doit faire face aux conséquences du coronavirus. Quatre connexions Luxair vers l'Italie seront ainsi annulées aujourd'hui.

Luxair doit réduire la voilure

(pj avec Mara Billo) Alors que voilà trois mois que l'épidémie au covid-19 s'est déclarée et que l'Italie vient de placer un quart de sa population en confinement, Luxair doit bouleverser son carnet de vols. Rien que pour ce lundi, trois liaisons entre le Findel et Milan-Malpensa sont annulées, une seule sera maintenue. La raison en est bien entendu la baisse de la demande. Déjà, Luxair avait constater que certains passagers à destination de la Péninsule ne prenaient même pas la peine de se présenter à l'heure du décollage, préférant perdre leur réservation plutôt que de risquer une infection.

Au total pour ce premier jour de la semaine, pas moins de sept autres trajets ont été rayés du tableau des départs (incluant les voyages assurés par Lufthansa, Alitalia sou SwissAir). Cependant, les aéroports du nord de l'Italie restant accessibles, les compagnies Luxair, Easyjet et Ryanair semblent vouloir continuer à offrir une liaison Luxembourg-Milan dans les jours à venir. A terme, ces réductions devraient impacter la fréquentation des avions flanqués du drapeau luxembourgeois qui, l'an dernier, avait franchi le cap des deux millions de passagers.

Les compagnies réduisent les gaz

Mais la baisse du trafic aérien ne concerne pas que les liaisons vers l'Italie. Ainsi, pour ce mardi, le site internet de la compagnie aérienne nationale précise déjà que six liaisons aériennes seront annulées. En plus des deux vols pour Milan-Malpensa et du vol pour Venise initiallement prévus, les départs à destination de Londres City et Genève ne figurent plus au planning.

Luxair est loin d'être la seule compagnie aérienne à devoir affiner son calendrier de vols. Le groupe Lufthansa, par exemple, a ainsi récemment annoncé que ses capacités allaient être réduite jusqu'à 50% au cours des prochaines semaines. En fin de semaine dernière, la compagnie aérienne portugaise TAP affichait son intention de supprimer près de 1.000 vols en mars et en avril pour faire face à un fléchissement de la demande.

Luxair propose des vols vers plus de 15 villes en Italie, y compris le nord de l'Italie. En raison du virus Corona, la compagnie aérienne a proposé aux passagers qui avaient prévu un voyage à Milan ou à Venise avant le 31 mars d'annuler le voyage gratuitement.

De son côté, Air France propose aux passagers inquiets de reporter ou d'annuler sans frais tous les voyages réservés avant le 31 mars et prévus entre le 3 mars et le 31 mai. Un avoir, non remboursable et valable un an sur tous les vols Air France et KLM, étant remis au voyageur.