Luxair devient l'employeur le plus attractif du pays

Laura BANNIER Les CFL se sont fait dépasser par Luxair en termes d'attractivité dans l'édition 2022 du classement Randstad Employer Brand Research.

Quand il s'agit de dénicher un nouveau poste, certaines entreprises paraissent naturellement plus attractives que d'autres. Un constat qui se vérifie évidemment au Luxembourg, d'après les résultats d'une enquête publiés ce lundi par Randstad. L'agence d'intérim a sondé près de 163.000 personnes à l'échelle planétaire, dont 1.502 travailleurs luxembourgeois.

Et lorsque ces derniers ont été interrogés sur les critères les plus importants à leurs yeux afin qu'un employeur puisse se démarquer, le salaire est logiquement mentionné dans la majorité des cas. 76% des répondants luxembourgeois ont ainsi cité la rémunération comme leur motivation principale. Viennent ensuite la sécurité de l'emploi (73%) et l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle (68%). À ce propos, un quart des personnes interrogées indique que leur travail prend moins de place dans leur vie qu'auparavant, tandis qu'un quart des répondants font part de leur vision plus négative du travail.

Enfin, les répondants sont 63% à donner de l'importance à une bonne ambiance, et 52% à leurs perspectives d'évolution. Le télétravail, pour sa part, n'arrive qu'en 9e position, n'en déplaise aux résidents et frontaliers particulièrement friands du home office. Il est la priorité de 41% des résidents seulement.



Le transport particulièrement prisé

Ces réponses varient en fonction du groupe d'âge et du niveau d'études des personnes sondées. Si les plus diplômés et 25-34 ans sont davantage à considérer leur salaire comme étant leur priorité, la sécurité de l'emploi est plus importante pour les moins diplômés et les plus de 35 ans.

Ces critères évoqués par les répondants ne sont pas les seules données mises en valeur par l'étude développée par l'agence d'intérim. Cette dernière a également été en mesure de dresser un podium des secteurs les plus attractifs, à partir de ces réponses récoltées au mois de janvier 2022. Ainsi, le secteur du transport et de la logistique (41%) attire le plus, devançant la finance (24%) et les services (20%).

Un constat qui trouve particulièrement écho dans le classement des employeurs les plus attractifs du pays. C'est ainsi que Luxair devance de peu les CFL, avec 49% des répondants souhaitant y travailler, contre 48,8% pour la compagnie ferroviaire. La Spuerkeess complète le podium, comptant pour sa part 44% de répondants désireux d'y faire carrière. Se retrouvent ensuite dans le top 10: Post, Cargolux, le Centre Hospitalier Neuro Psychiatrique, la Banque de Luxembourg, Encevo, le CHEM et enfin Foyer. A noter qu'en 2020 et 2021, les CFL avaient trusté le haut du classement.

Alors qu'au niveau mondial, 16% des personnes interrogées avaient changé de poste au cours des six derniers mois, la moyenne nationale se situait à 6%. Par ailleurs, 13% des répondants affirmaient avoir l'intention de changer de job, contre 24% au niveau mondial. Des résultats qui dénotent de l'enquête menée par le cabinet PwC, dans laquelle 25% des répondants luxembourgeois avaient indiqué avoir des intentions de démission.

