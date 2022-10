Plusieurs destinations au départ du Findel verront leur cadence de vols renforcée dans les mois à venir.

Luxair aura plus de vols pendant l'hiver

Plusieurs destinations au départ du Findel verront leur cadence de vols renforcée dans les mois à venir.

La compagnie aérienne luxembourgeoise a annoncé ce vendredi qu'elle volera plus fréquemment vers plusieurs villes d'Europe, le Maroc et les Émirats arabes unis, dans le cadre de l'adaptation du plan de vol pour l'hiver 2022/2023.

Les îles espagnoles prisées des résidents luxembourgeois La rentrée est passée, l’automne est bien acté, mais les vacances encore largement dans les esprits. Du côté de Luxair, le bilan est plutôt positif pour l’été 2022 et les réservations affluent déjà pour cet hiver.

Et la liste des destinations est longue:

Agadir, la plus grande station balnéaire du Maroc, disposera d'un vol hebdomadaire le samedi;

Bordeaux aura plus de vols pendant les vacances de Noël et de Carnaval, avec des vols aller-retour les mercredis et samedis;

Dubaï disposera de trois vols par semaine, également pendant la période des fêtes;

Malte bénéficiera de nouveaux vols grâce à une rotation hebdomadaire le samedi, à partir du 11 février.

Naples disposera de deux vols aller-retour hebdomadaires, le jeudi et le dimanche;

Munich disposera d'un vol supplémentaire, le dimanche, tout au long de la saison, ce qui portera le nombre total de vols hebdomadaires à 13;

Barcelone aura un nouveau vol le samedi;

Venise aura six voyages par semaine.

Des nouvelles destinations pour l'été 2023

L'année prochaine, en plus de l'ajout de vols directs vers Santorin et Mykonos, et d'un vol supplémentaire par semaine vers Toulon et Malaga, Luxair introduira de nouvelles destinations afin d'étendre son accent sur le soleil et la chaleur.

Il s'agit d'Izmir, en Turquie, et de La Canée, sur l'île de Crète (Grèce), qui seront desservies respectivement à partir du 6 avril et du 12 mai, à raison d'un vol par semaine.

Cet article a été publié pour la première fois sur Contacto.



