Luxair annule tous ses vols vers l'Italie

La compagnie aérienne luxembourgeoise annonce, ce mercredi, le retrait de son plan de vol de toutes ses destinations vers l'Italie jusqu'au 3 avril. Venise, Milan, Florence et Rome ne feront plus partie du programme.

(ota) – Après avoir réduit la voilure, Luxair décide purement et simplement d'annuler tous ses vols vers l'Italie. Les connexions entre Luxembourg Venise, Milan, Florence et Rome ne feront plus partie de l'offre de la compagnie aérienne jusqu'au 3 avril.

Les derniers vols vers Milan seront opérés les 12 et 13 mars et ceux pour Rome les 12 et 15 mars. Les clients qui possèdent un billet pour l'Italie seront remboursés. La fréquence des départs vers les 22 destinations proposées par la compagnie à partir du Findel est également impactée, à l'instar de Munich, Londres, Genève et Paris.

Toute l'Italie confinée et toute l'Europe touchée 60 millions d'Italiens sont priés de rester chez eux à compter de mardi. Et cela conformément à un décret pris par le gouvernement de Rome, sans précédent dans le monde. Même la Chine, pourtant berceau de l'épidémie de coronavirus, n'a pris pareille mesure à l'échelle nationale.

Luxair suit le mouvement puisque mardi, les compagnies aériennes à bas prix Ryanair et Easyjet avaient déjà annulé la totalité des vols vers l'Italie, et ce, jusqu'au 8 avril. La compagnie irlandaise a justifié cette réduction par la décision du gouvernement italien de déclarer tout le pays comme une «zone protégée» dans le cadre de l'épidémie du coronavirus.

Lufthansa Group a également publié les horaires de vols réduits pour la période du 29 mars au 24 avril. Pour l'ensemble des compagnies aériennes du groupe, 23.000 vols au total doivent être annulés. D'autres annulations sont prévues dans les semaines à venir. Les ajustements des horaires de vol pour la période postérieure au 25 avril seront effectués ultérieurement.