Luxembourg 2 min.

Luxair ajoute Faro à son plan de vol

Et de six! La compagnie nationale annonce pouvoir décoller vers la capitale de l'Algarve à compter du 31 mai. Une destination à ajouter à Lisbonne, Porto, Stockholm, Hambourg et Munich.

(pj) Décidément, les actualités se bousculent sur la piste du Findel. Après avoir annoncé, lundi, reprendre ses vols vers cinq destinations européennes, Luxair profite de ce jeudi d'Ascension pour dévoiler qu'à compter du 31 mai, les passagers pourront embarquer pour Faro depuis le Luxembourg. Et la compagnie d'expliquer ce choix par l'engouement de la clientèle mais aussi l'assouplissement des restrictions dans la région de l’Algarve au Portugal.

Les billets pour Faro sont d'ores et déjà en vente, et LuxairTours propose dès maintenant des forfaits vol et hôtel pour ce nouveau point de chute. Pour l'heure, la compagnie envisage deux départs, le 31 mai et le 7 juin mais le calendrier ne devrait pas tarder à s'étoffer. En plus des règles sanitaires instaurées à bord de ses appareils, Luxair indique qu'elle a imposé à ses partenaires «des standards sanitaires supplémentaires» aux consignes et restrictions strictes imposées par les autorités locales.

Et si les avions aux couleurs luxembourgeoises vont retrouver la voie des airs, le climat est tout autre dans le milieu des compagnies aériennes. Par exemple, la compagnie britannique Easyjet a, elle aussi, annoncé jeudi qu'elle comptait reprendre certains vols. Mais à partir du 15 juin et essentiellement sur des trajets «intérieurs au Royaume-Uni et en France». Et pour l'heure, Ryanair ne parle que d'une reprise à partir de juillet.

Le secteur aérien est l'un des plus durement touchés par la pandémie de coronavirus et nombre de compagnies luttent pour leur survie, notamment Virgin Atlantic au Royaume-Uni ou l'allemande Lufthansa. Celle-ci a confirmé, jeudi, être proche d'un sauvetage par le gouvernement allemand grâce à un plan de 9 milliards d'euros, qui ferait prendre à l'Etat fédéral une participation importante dans un groupe menacé par l'effondrement du trafic.

Beaucoup d'autres firmes ont d'ores et déjà annoncé des milliers de suppressions d'emplois: 3.000 chez Ryanair ou Virgin Atlantic, 12.000 chez British Airways. Le motoriste Rolls-Royce a annoncé mercredi réduire ses effectifs d'au moins 9.000 personnes à cause de l'effondrement du trafic aérien commercial.

