La compagnie aérienne a annoncé, ce mercredi, proposer de nouveaux vols vers l'Italie et la Croatie, dès le printemps.

Nouvelles lignes

Luxair ajoute deux destinations à son plan de vol

La compagnie aérienne a annoncé, ce mercredi, proposer de nouveaux vols vers l'Italie et la Croatie, dès le printemps.

Si le potentiel départ du patron de Luxair a provoqué quelques turbulences en début de semaine, la compagnie nationale garde le cap et continue de diversifier son offre. Après Oslo en ce mois de septembre, Luxair fera étape vers le Sud. Dès le printemps, des vols permettront ainsi de relier Pescara en Italie, et Split en Croatie depuis l'aéroport du Findel, a-t-elle annoncé ce mercredi.

Le patron de Luxair serait sur le départ Le manager controversé, Gilles Feith, devrait quitter son poste de directeur général après à peine deux ans à la tête de la compagnie aérienne. Le Findel pourrait toutefois rester son lieu de travail.

A compter du 27 mars 2023, il sera donc possible de rejoindre Pescara depuis Luxembourg en 2h10. Deux vols par semaine seront proposés aux passagers les lundis et vendredis. La station balnéaire, située entre la région du Latium et les Pouilles, constituera ainsi la 14e destination italienne accessible depuis la capitale.

Il faudra en revanche attendre le mois d'avril pour s'envoler vers Split, en Croatie. Située sur la côte dalmate, elle est la deuxième ville la plus peuplée du pays après Zagreb, la capitale. A noter que la compagnie aérienne nationale relie d'ores et déjà les villes de Dubrovnik et Zadar.

Liaisons renforcées vers le Portugal

Outre ces deux nouveautés, Luxair a également annoncé un renforcement, durant la saison hivernale, des liaisons les plus fréquentées. Au total, sept destinations seront ainsi reliées à plus haute fréquence. A savoir Porto, Faro, Palma de Majorque, Dublin, Oslo, Hambourg et Prague.

Pour rappel, 2,01 millions de passagers sont passés par le Findel pour voyager en 2021. Un chiffre bien loin du record des 4,04 millions de passagers enregistrés en 2019, mais toujours 41% de plus qu'en 2020, alors que la pandémie empêchait les avions de quitter le tarmac.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.