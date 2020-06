Bordeaux, Marseille, Manchester, Salzbourg et Innsbruck sont désormais accessibles par vol direct depuis le Findel. Et la compagnie annonce encore une prochaine montée en puissance à l'approche de l'été.

Luxair ajoute cinq nouvelles destinations

(pj) Le dernier ajout d'une destination au plan de vol de Luxair datait du 21 mai dernier. Faro en l’occurrence. Jeudi, la compagnie nationale a déployé un peu plus son offre en présentant la liste des cinq villes qu'elle peut désormais desservir. Il s'agit de Bordeaux et Marseille (France) Manchester (Angleterre), Salzbourg et la capitale du Tyrol Innsbruck (Autriche). Autant de sites d’atterrissage qui, après deux mois d'avions cloués au sol, viennent s'ajouter aux six aéroports déjà en liaison depuis le Findel depuis une semaine maintenant: Munich, Hambourg (Allemagne) Stockholm (Suède), Porto, Lisbonne et Faro (Portugal).

Prendre l'avion ne sera plus jamais comme avant Pandémie de covid-19 oblige, la réouverture des vols depuis le Findel vendredi oblige la mise en place de mesures spécifiques et l'apprentissage de nouveaux comportements. Que ce soit au sein des terminaux ou à bord des avions.

Et pas question pour LuxairTours de ne pas pousser les gaz pour attendre d'autres points avec ses moyen-courriers. Ainsi, la compagnie (dont Gilles Feith vient de devenir le directeur) assure pouvoir rallier Croatie et Bulgarie en juin, puis en juillet des destinations de vacances en Grèce, en Italie, en Corse, aux Canaries et aux Baléares, ainsi qu'en Espagne continentale.

Pour contrecarrer les éventuelles craintes de passagers à remonter à bord d'un appareil, la compagnie a choisi de mener une campagne commerciale offensive. Meilleur exemple : ces 110.000 sièges exceptionnellement proposés à 99€ pour l’achat d’un vol sec aller-retour ou à partir de 499€pour un voyage à forfait d’une durée de 7 jours pour une des 51 destinations figurant dans le catalogue. Avec toujours, pour le retour sur le sol luxembourgeois, la possibilité de bénéficier - gratuitement - d'un dépistage au covid-19.

