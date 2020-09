lux Airport primé dans la lutte contre le covid

L'aéroport de Luxembourg est devenu le premier d'Europe centrale certifié par le «ACI Health programme». Ce dernier a tenu à mettre en évidence les mesures de santé et de sécurité qui ont été mises en place dans le contexte de crise sanitaire.

(ER) - «L'aéroport de Luxembourg a prouvé qu'il donnait la priorité aux mesures de santé et de sécurité pour faire face aux nouvelles conditions de voyage.» Les experts du «ACI Health programme» ont tenu à récompenser ce lundi les responsables du Findel qui est devenu le 11e aéroport au monde à recevoir ce label.

Le site luxembourgeois «a été l'un des premiers à adopter les mesures de protection contre la propagation du covid-19», précise le communiqué. De plus, l'association du secteur, l'Airports Council International (ACI) a attribué à lux-Airport la certification «Airport Health Accreditation» (AHA). Il s'agit d'une certification qui prouve que le Findel a respecté les lignes directrices de l'ACI lors du redémarrage des activités aériennes.

Un test covid-19 offert à tout arrivant au Findel Alors que les premiers vols Luxair redécollaient de l'aéroport national, le gouvernement a annoncé proposer un dépistage pour chaque voyageur qui descendra d'un avion. Une opération basée sur le volontariat.

Une aide visuelle pour respecter la distanciation, des protections physiques, des désinfectants automatisés ou encore une des premières stations de dépistage de covid-19 dans un aéroport, de nombreuses initiatives ont été mises en place pour assurer la sécurité du personnel et des visiteurs de lux-Airport. Mais des mesures non visibles ont également été mises en place comme le renouvellement de l'air conditionné avec de l'air frais toutes les 30 minutes et l'adaptation des procédures de nettoyage et de désinfection.

Pour le CEO de lux Airport René Steinhaus et son équipe, il s'agit d'une petite lueur dans la grisaille. Alors que plus de 4,4 millions de passagers ont transité par le Findel l'an passé, les chiffres pour l'année 2020 s'annoncent nettement moins glorieux. Pandémie de covid-19 oblige.





