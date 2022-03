L'aéroport de Luxembourg peut se parer d'une nouvelle certification attestant que le site est désormais neutre en carbone. Les responsables ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin.

Lux-Airport est désormais neutre en carbone

C'est désormais officiel: l'aéroport de Luxembourg vient d'obtenir la certification niveau 3+ appelé «neutralité». Autrement dit, lux-Airport est désormais considéré comme «neutre en carbone». Cette récompense résulte de différentes initiatives destinées à réduire l’empreinte carbone de l’aéroport.

Cette distinction émane directement du Conseil international des aéroports qui, via son programme d'accréditation carbone des aéroports, valide la gestion carbone du secteur aéroportuaire via un programme fournissant un cadre et des outils communs de gestion de l’empreinte carbone. En ce qui concerne l'aéroport de Luxembourg, celui-ci avait déjà atteint début 2020 le niveau 2 qualifié de «Réduction» de la certification. «Lux-Airport s’est focalisé directement sur le niveau 3+, également connu sous le nom de « Neutralité Carbone». L'opérateur aéroportuaire a déployé de nombreux efforts pour améliorer ses actions et il a travaillé avec ses partenaires principaux pour réduire les émissions de carbone et développer des initiatives pour un engagement futur durable», explique Lux-Airport dans un communiqué.

De l'électricité renouvelable

Ces derniers expliquent d'ailleurs avoir compensé les émissions de carbone restantes dont ils étaient responsables en investissant notamment dans des compensations de haute qualité reconnues au niveau international. «Un autre exemple est l'utilisation commune d'une électricité renouvelable neutre en carbone. Véhicules, bâtiments, alimentation au sol des avions, etc.», précise Lux-Airport.

En effet, le site n’utilise que de l’électricité renouvelable produite à 100 % par l'hydroélectricité. «Tous les consommateurs d'électricité contribuent à la réduction des émissions de carbone en utilisant cette énergie renouvelable. Nous pouvons aussi citer le projet de rénovation de la piste qui a permis le remplacement de l’éclairage par des installations LED ainsi que le nouvel éclairage du parking souterrain, qui combine des luminaires LED intelligents avec l’allumage en fonction de la fréquentation. De plus, le secteur de l'aviation est également inclus dans les initiatives, car les redevances d'atterrissage comprennent un facteur environnemental».

L'opérateur ne souhaite cependant pas se reposer sur ses lauriers. En effet, le prochain objectif est d'atteindre la « net-zéro » d'ici 2030. Lux-Airport fait d'ailleurs partie des 100 aéroports qui se sont engagés à atteindre le «net-zero» d'ici les huit prochaines années.

