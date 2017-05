(MF) – Pour éviter la fabrication illégale d'explosifs et lutter contre le terrorisme, sept substances chimiques sont désormais interdites à la vente aux particuliers au Luxembourg. Les vendeurs ont l'obligation de signaler à la police toute transaction de vente suspecte pour onze autres substances.



Les précurseurs d'explosifs sont des substances chimiques ou des mélanges chimiques, qui peuvent être utilisés de manière détournée pour la fabrication de bombes artisanales. Les substances dans leur état brut mais aussi les produits de consommation courante qui intègrent ces substances sont dans le collimateur de la nouvelle règlementation luxembourgeoise qui encadre clairement leur commercialisation et utilisation dorénavant.

Il s'agit de limiter la disponibilité de précurseurs d’explosifs pour le grand public et de garantir que les transactions suspectes soient dûment signalées.

Sept substances chimiques, comme le peroxyde d'hydrogène (l'eau oxygénée), l'acide nitrique ou le nitrométhane sont désormais interdites à la vente aux particuliers au-delà d’une certaine concentration. Onze autres substances entraînent l'obligation pour le vendeur de signaler toute transaction de vente suspecte.

Les magasins et entreprises vendant ou stockant les substances chimiques concernées ont l’obligation de signaler toute transaction suspecte, ainsi que tout vol ou disparition de ces substances à la police grand-ducale.



Une transaction suspecte peut par exemple concerner la vente de quantités inhabituelles de substances considérées comme des précurseurs d’explosifs, le refus de révéler son identité lors de l’achat ou l’insistance pour payer en liquide une transaction d’une valeur importante.

En vue de la sensibilisation des commerçants et revendeurs au sujet du signalement et de l’interdiction de vente de précurseurs d’explosifs au grand public, le Haut-commissariat à la protection nationale et le ministère de l'Economie collaborent avec les Chambres professionnelles et les différentes fédérations du secteur afin de sensibiliser et d’informer leurs ressortissants en la matière.

