Trois entreprises luxembourgeoises dans le secteur de la viande (abattage-désossage) ont été contrôlées par l'Inspection du Travail et des Mines et elles ont toutes les trois été épinglées pour diverses infractions concernant des contrats de travail, de clauses de non-concurrence, de paiements de salaires et d'enregistrement concernant la durée de travail.

Interrogée sur le sujet, l'ITM n'a pas souhaité réagir.



Un contrôle similaire a été mené en Belgique où 21 firmes ont été contrôlées. Sept à Bastogne, trois à Rochefort et onze à Ciney. Ces contrôles concernaient 176 travailleurs et trois indépendants. Parmi ces entreprises contrôlées, seulement trois entreprises et un indépendant étaient en ordre.



Plusieurs infractions ont été constatées comme l'absence de registre de présences, au règlement de travail, du non-respect de la législation ONEM (Office national de l'Emploi) et en matière de rémunération.



Ces inspections ont été réalisées par six services belges: les Contrôles des lois sociales (Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale), l'Inspection de l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS), l'Inspection de l'Office national de l'Emploi, l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants (INASTI) ainsi que l’Inspection de la Région wallonne et l'inspection des Finances.

Au Luxembourg, il s'agissait de l'Inspection du travail et des mines.

Récemment, la Belgique et le Luxembourg ont échangé des données venant de leurs banques de données et ont découvert des infractions à la législation sociale.

Cette découverte a été à l'origine des contrôles ciblés portant sur l'application correcte de la législation en terme de salaire minimum, le temps de travail, de sécurité sociale, d'impôts et de législations nationales et régionales relatives au travail intérimaire et aux agences d’intérim.

Ce contrôle conjoint résulte des accords conclus par les trois pays lors du Sommet social Benelux en 2014 et des Sommets des Premiers ministres du Benelux en 2015 et 2017.



Il s'inscrit aussi dans le cadre de la recommandation Benelux ultérieure au Sommet sur une coopération plus étroite dans la lutte contre la fraude sociale transfrontalière qui prévoit notamment l'organisation d'inspections communes.



Auparavant, un contrôle commun a été effectué entre la Belgique et les Pays-Bas qui visait des agences d'intérim actives dans le secteur de la construction.

