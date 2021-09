Le ministère de la Santé luxembourgeois contacte actuellement les grandes marques de la distribution pour leur proposer la venue du "Vacci-bus". Les équipes mobiles seraient accessibles sur leur parking.

Le Impf-bus attendu en centre commercial

Il est partout, impossible de lui échapper. Après avoir débuté sa route en concerts, l'Impf-bus ne cesse sa tournée. Le véhicule multipliant ses points d'arrêt (du Stade de Luxembourg à la Fête du vin de Grevenmacher) et, surtout, ne cessant d'attirer les volontaires à l'injection anti-covid. Ainsi, 1.450 personnes sont déjà montées à bord ces dernières semaines. Pari réussi donc pour le ministère de la Santé qui comptait sur cette initiative pour aller au devant des populations non encore vaccinées.

La troisième dose accessible dès 75 ans Le Conseil supérieur des maladies infectieuses vient de donner son aval pour l'administration d'une nouvelle injection antivirale pour les seniors nés avant 1946, mais aussi à l'ensemble des résidents en maison de retraite (sans distinction d'âge).

L'accès on ne peut plus simple, la gratuité de la formule, les doses proposées (uniquement du Jonhson & Johnson et du Pfizer), la gentillesse des équipes mobiles : les motifs du succès ne manquent pas. Et du coup, l'administration de Paulette Lenert a décidé de déployer le dispositif comme jamais depuis le démarrage de l'opération.

Le bus sera visible partout dans le pays et le plus souvent possible. D'autant que désormais ne reste plus en service que le centre de vaccination du Limpertsberg, les cinq autres ayant été «mis en veille».

Evoquée voilà plusieurs semaines, la possibilité de vaccination en centre commercial fait elle aussi sa route. Pour l'instant, le ministère de la Santé mène la discussion en coulisse. Mais, «la possibilité est toujours maintenue», assurent les autorités sanitaires alors que 775.270 doses ont déjà été administrées au Luxembourg et que 398.431 personnes disposent d'un schéma vaccinal complet.

Et s'il n'y a «pas encore de date de lancement», il semble déjà clair que les vaccins mis à disposition pour les clients venus faire leurs courses «resteraient normalement les mêmes».





