Le directeur du Centre hospitalier de Luxembourg a notamment annoncé, mercredi, que tous les nouveaux embauchés devront avoir été vaccinés contre le SARS-CoV2. «Un choix déontologique», selon Romain Nati.

Luxembourg 3 min.

Lutte anti-covid

Le CHL imposera la vaccination à ses nouveaux agents

Patrick JACQUEMOT Le directeur du Centre hospitalier de Luxembourg a notamment annoncé, mercredi, que tous les nouveaux embauchés devront avoir été vaccinés contre le SARS-CoV2. «Un choix déontologique», selon Romain Nati.

Alors que la ministre de la Santé s'apprête à prendre la parole sur la situation covid au Grand-Duché (mercredi à 9h30), le directeur du Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) vient de jeter un pavé dans la mare. Ainsi, au micro de Radio 100,7, Romain Nati a assuré que l'établissement exigerait désormais de ses futurs embauchés qu'ils fournissent la preuve d'une vaccination anti-covid en règle. Une première dans le pays.

Ces pays qui imposent la vaccination anti-covid L'obligation vaccinale contre le Covid-19, en débat dans plusieurs pays dont la France, gagne du terrain dans le monde face à la progression du variant Delta.

En effet, jusqu'à présent, aucune relation n'avait été faite entre obligation vaccinale et pratique d'un travail. Et cela dans n'importe quel secteur d'activités, y compris au niveau des soins et de la santé. Pourtant, déjà en mai dernier, la classe politique s'était émue en constatant que dans nombre d'établissements ou parmi les personnels s'occupant de personnes âgées ou vulnérables la vaccination contre le coronavirus n'était pas aussi élevée qu'attendu. Pour preuve d'ailleurs, jusqu'au 10 août, le ministère de la Santé a relancé une «campagne de rattrapage» destinée à ces personnels. Plus de 600 personnes s'y sont présentées, à en croire Paulette Lenert.

Dans l'esprit des responsables du CHL, il n'est ainsi plus envisageable de recruter quelqu'un qui «pourrait nuire à la santé d'un patient». Un choix qui intervient alors que 735.670 doses vaccinales anti-covid ont déjà été injectées (auprès de la population et de frontaliers) et que 371.611 sujets disposent d'un schéma vaccinal complet au pays.

"Si je mets une signature sous un contrat et que j'ai la conviction intérieure que je risque de nuire à un patient, alors je ne le fais pas." Romain Nati

Si la France a fait un pas dans le même sens, non sans soulever quelques troubles parmi les blouses blanches, le Luxembourg n'a pas encore légiféré en ce sens. Et la pause estivale parlementaire ne permettra pas un tel changement dans les semaines (mois) à venir. Aussi, l'orientation prise unilatéralement par le CHL pourrait être aisément contrecarrée devant la justice. Romain Nati et la direction du groupe hospitalier en ont conscience.

Le CHL va même aller plus loin en réorganisant les missions confiées à ses personnels en fonction de leur état vaccinal. Ainsi, les employés actuels qui ne souhaiteraient pas se faire vacciner pourront se voir affecter à d'autres services, d'autres tâches sans plus entrer en contact avec des malades, par exemple. Là encore, une première! En l'état actuel, 83% des effectifs du Centre hospitalier ont reçu au moins une injection anti-covid, a précisé le directeur.

Le «choix d'une entreprise» Interrogée au micro de RTL, ce mercredi matin, la ministre de la Santé ne s'est guère étendue sur la question de la vaccination obligatoire des soignants au Luxembourg. Se contentant de dire qu'elle avait évoqué le choix du CHL avec son directeur, et qu'il s'agissait là «du choix d'une entreprise». Pas d'annonce de généralisation donc à attendre, aujourd'hui, de la part de Paulette Lenert.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.