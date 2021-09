Si le masque reste de rigueur dans les transports en commun, les opérateurs des transports en commun ont aussi pensé à installer des distributeurs de gel hydroalcoolique. Aux arrêts ou dans les véhicules, difficile d'y échapper.

Lutte anti-covid

Aux petits soins des passagers

Patrick JACQUEMOT Si le masque reste de rigueur dans les transports en commun, les opérateurs des transports en commun ont aussi pensé à installer des distributeurs de gel hydroalcoolique. Aux arrêts ou dans les véhicules, difficile d'y échapper.

Clairement, passées les premières vagues infectieuses, il a fallu redonner confiance dans les transports en commun. Donner des signes positifs pour signifier qu'emprunter trains, bus ou tramways ne voulait pas dire participer à un cluster covid. Parmi les actions menées, la multiplication des points de distribution de gel hydroalcoolique a été la plus visible. Et le ministre de la Mobilité vient d'indiquer que près de 1.500 possibilités de se désinfecter les mains étaient à disposition aux arrêts ou dans les véhicules.

La note salée du vandalisme dans les transports publics En cinq ans, rames CFL et bus RGTR auront dû rembourser pour près de 596.000 euros de frais de réparations d'actes de vandalisme. Des dégâts ciblant le matériel roulant autant que les infrastructures.

Ainsi, François Bausch (Déi Gréng) a-t-il sorti la calculatrice pour vérifier l'addition. En réponse au député Marc Goergen (Pirate) qui l'interrogeait sur le sujet, le ministre a listé les actions menées. A commencer par les distributeurs installés pour les usagers du tram dans la capitale. Quatre à chaque arrêt et quatre par rame. Et voilà déjà 166 recharges en libre service.

A défaut d'équiper leurs wagons, les CFL ont investi dans des distributeurs dans leurs bus. La flotte de 79 autocars est entièrement équipée. A ajouter aux 16 bornes accessibles aux arrêts sur tout le territoire.

RGTR équipé à plein

Le réseau RGTR n'a pas non plus échappé à la vague de gel protecteur. Là, on passe à la vitesse supérieure puisque la totalité des véhicules en circulation sur le réseau de transports routiers est équipée. Soit 1.260 réservoirs pour jeunes et adultes qui viendraient à emprunter une des lignes en service.

Ajoutez à cela les diverses distributions occasionnelles de petites fioles pour les passagers de telle ou telle ligne, et le total sera complet.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.