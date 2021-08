Alors que les grands centres de vaccination se mettent en sommeil, le ministère de la Santé multiplie les initiatives de proximité. But : permettre à plus de monde encore d'avoir accès au sérum, sans rendez-vous.

Lutte anti-covid au Luxembourg

«Un petit vaccin, juste en passant ?»

Patrick JACQUEMOT Alors que les grands centres de vaccination se mettent en sommeil, le ministère de la Santé multiplie les initiatives de proximité. But : permettre à plus de monde encore d'avoir accès au sérum, sans rendez-vous.

A partir de ce samedi 14 août, la mise en veille de quatre centres de vaccination (sur six!) marquera une étape importante dans la lutte contre l'épidémie. Fini la première vague de vaccination de masse. En huit mois, le dispositif a fait ses preuves (avec 740.000 doses anti-covid administrées) mais il est temps de passer à une autre étape. Celle qui consiste à piquer celles et ceux qui, pour X raisons, n'ont pas répondu aux invitations officielles quand était venu leur tour.

Car même si 375.000 résidents et frontaliers disposent désormais d'un «schéma vaccinal complet», l'immunité collective ne sera gagnée qu'avec encore plus d'adolescents (dès 12 ans), d'adultes et de seniors protégés. Aussi, même si le dispositif s'allège, la vaccination reste toujours possible et au plus proche des habitants comme des frontaliers.

D'abord dans les cabinets des généralistes et pédiatres qui ont accepté cette mission, mais aussi en se rapprochant du «Impf-Bus». Car, sans doute un peu à la surprise des autorités, le véhicule et son équipe mobile sont LE succès de l'été.

Garé au festival e-Lake d'Ettelbruck le weekend dernier, l'engin a permis la vaccination de 110 personnes. Puis 180 autres à l'Atelier à Hollerich le 11 août, et encore 142 de plus le lendemain à l'occasion d'un concert au Glacis... Aussi le prochain arrêt, ce 14 août au Street food festival à Remich constituera une nouvelle date attendue de l'opération «Impf-bus on tour».

Mais vu que le caractère spontané du dispositif séduit, le ministère de la Santé a donc décidé que la vaccination sans rendez-vous serait également possible maintenant au Hall Victor Hugo. Premier des centres de vaccination ouvert, le site du Limpertsberg ne devait adopter ce mode de fonctionnement qu'à la fin du mois, mais les choses s'accélèrent. Dès le lundi 16 août, vient qui veut quand il veut, et selon les horaires suivants :



Du 16 au 21 août : de 7h à 19h

: de 7h à 19h À partir du 23 août : le lundi de 13h à 19h, du mardi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 7h à 13h

: le lundi de 13h à 19h, du mardi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 7h à 13h À partir du 13 septembre : du mardi au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 7h à 13h.

