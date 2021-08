Persuader plutôt que forcer : voilà la ligne de conduite que la ministre de la Santé luxembourgeoise compte suivre pour faire progresser la vaccination auprès des salariés du domaine de la Santé ou des professionnels en contact avec des personnels vulnérables.

Paulette Lenert repousse la vaccination obligatoire

Patrick JACQUEMOT Persuader plutôt que forcer : voilà la ligne de conduite que la ministre de la Santé luxembourgeoise compte suivre pour faire progresser la vaccination auprès des salariés du domaine de la Santé ou des professionnels en contact avec des personnels vulnérables.

Depuis qu'il a été question d'instaurer une vaccination anti-covid, le gouvernement a fait le choix de baser cette campagne sur le volontariat. Et les Luxembourgeois sont, finalement, peu réticents jusqu'à présent aux injection de l'un ou l'autre des quatre sérums autorisés. Ainsi, en huit mois, 756.000 doses on pu être injectés, offrant un ''schéma vaccinal complet'' à quelque 387.000 personnes. Reste que depuis plusieurs mois la question de la vaccination contrainte des professionnels de santé est dans l'air.

Au Grand-Duché, le débat avait notamment fait fait surface alors que les clusters se multipliaient en maisons de retraite. Il était alors apparu que peu de personnels de ses établissements avaient fait le geste de se protéger. Un trou dans «le bouclier sanitaire» tant désiré...

Officiellement, nul ne sait si les chiffres d'adhésion vaccinale ont augmenté dans ce secteur, ou à l'hôpital. Mais le fait que France d'abord et Belgique depuis peu aient finalement décidé de forcer les blouses blanches à se faire piquer contre le covid-19 relance le sujet.

Mercredi, le Premier ministre avait fait connaître son sentiment. «Ce n'est pas parce que cela se fait ailleurs que cela va se faire ici», avait notamment affirmé Xavier Bettel. Et le chef du gouvernement d'insister sur une nécessaire pédagogie auprès des soignants et des salariés engagés auprès de personnes vulnérables : «Il faut convaincre». Et c'est bien cette voie que vient de confirmer, jeudi, la ministre de la Santé.

Ainsi, au député Jeff Engelen qui l'interrogeait sur l'obligation vaccinale, Paulette Lenert a redit son attachement à la notion de volontariat. L'Etat ne forcera quiconque à recevoir une ou deux doses d'AstraZenecca, Pfizer, Moderna ou Jonhson & Johnson. Pour la ministre, «souvent, le refus de se faire vacciner est dû à un manque l'information ou même à des remontées d'informations incorrectes».

Aussi, une meilleure information devrait donc permettre de persuader plus de monde encore, est convaincue la ministre. Qui rappelle d'ailleurs que si de nombreux personnels de santé et de soins sont originaires des pays limitrophes, l'obligation vaccinale professionnelle faite par leur pays ne s'applique pas dans le cas présent.

Début août, le ministère avait relancé ses équipes mobiles à l'assaut des établissements de soins et santé. Cette campagne dite de «rattrapage» avait été menée sur deux semaines. Aucune donnée officielle n'a filtré sur son succès. Mais même à l'approche d'une ''quatrième vague" prévisible pour l'automne, le gouvernement ne veut déroger à la liberté de choix.

Paradoxalement, aucune voix ministérielle ne s'est élevée devant le choix du CHL d'exiger la vaccination de ses futures recrues. Pas plus qu'aucun politique n'est venu critiquer (ou défendre) sur la demande du conseil d'administration du Domaine thermal de Mondorf d'exiger une preuve de vaccination à une quarantaine de ses salariés (en mai dernier) ou celle d'un cabinet financier de fermer l'accès à ses bureaux à des personnels non-vaccinés...

