Lundi, la cloche sonnera le retour en classe

Patrick JACQUEMOT Le 11 janvier, élèves et professeurs reprendront le chemin de l'école ou du lycée. Alors que l'appel au dépistage a été lancé à l'ensemble de la communauté scolaire, le gouvernement estime que la rentrée en présentiel est envisageable.

Qui va être le plus soulagé : les parents ou les enfants? Toujours est-il qu'après une première semaine de reprise des cours passée à la maison, la scolarité 'normale' des jeunes Luxembourgeois reprendra dès lundi prochain. Une rentrée bis qu'a annoncée Xavier Bettel, mardi après-midi, en évoquant ce qui attendait le pays pour ce mois de janvier 2021. «Comme les crèches, les écoles, les lycées et les maisons relais rouvrent donc», affirmait le Premier ministre.

Du streaming pour structurer l'école à domicile Pour cette rentrée, le ministère de l'Education nationale a décidé de tout miser sur l'école à la maison. Si écoles et structures d’accueil parascolaires restent ainsi fermées ce lundi, le gouvernement mise sur des activités ludiques en ligne.

Un choix dicté notamment par les bienfaits de l'école en présentiel. Le retour en chair et en os en classe était bien plus profitable que l'enseignement à distance du dispositif Schoul doheem non seulement dans la transmission des connaissances mais aussi psychologiquement.

En effet, de plus en plus de jeunes montrent très clairement des signes dépressifs à force de ne plus fréquenter les cours, s'amuser avec leurs camarades ou faute de bénéficier du suivi pédagogique nécessaire à leur bon apprentissage.

Dépistage pour tous

Mais avant ce retour, un devoir a été proposé à l'ensemble des élèves: un dépistage covid. Le ministère de l'Education nationale veut en effet s'assurer que les fêtes (et les éventuelles réunions familiales ou loisirs entre copains) n'ont pas aidé le virus à progresser. Et ce qui est vrai pour les 4-19 ans, l'est aussi pour la totalité des enseignants, membres des équipes de soutien aux élèves à besoins spécifiques, personnel spécialisé des centres de compétences, personnel éducatif ou personnel éducatif des structures d’éducation et d’accueil.

Jusqu'à la fin de cette semaine, enfants comme adultes peuvent ainsi prendre rendez-vous pour un contrôle de leur positivité (ou non) au coronavirus, sur base du volontariat bien entendu. «Les conséquences des résultats seront celles prévues dans le dispositif sanitaire de l’Éducation nationale», indiquent les services du ministre Claude Meisch (DP). A savoir la mise à l'isolement ou en quarantaine des sujets infectés ou considérés comme cas contact. Mesure préventive avant que ne se mêlent à nouveau les jeunes et leurs enseignants.

Au dernier relevé fourni par l'Education nationale, tous niveaux confondus, le système scolaire comptait près de 640 jeunes et enseignants infectés ou concernés de près ou de loin par l'épidémie. Le rythme des infections ralentissant ces derniers jours au sein de la population, le gouvernement espère qu'il en sera effectivement de même pour les classes d'âge les plus basses avant de retrouver les salles de cours ce 11 janvier.

