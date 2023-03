Pour des millions de catholiques, c'est la dernière ligne droite d'une période où le quotidien est rythmé par le jeûne, l'aumône et la prière. Au Luxembourg, même si les églises se vident, le Carême continue d'avoir ses pratiquants.

«Lors du Carême, je suis plus joyeux que durant le reste de l'année»

À l'angoissante perspective du triptyque été-plage-maillot-de-bain, certains s'adonnent à une pratique datant de l'Antiquité, mais redevenue tendance depuis quelques années. Qu'il soit hydrique, intermittent ou périodique, le jeûne existe aussi sous une autre forme: le Carême. Le 6 avril, des millions de Chrétiens en termineront après 40 jours de privation destinés à s'alléger pour mieux s'élever. Spirituellement...

Pour Christian Motsch, Père au sein de la Communauté du Christ-Roi de Luxembourg, le Carême n'est pas une affaire de poids, même s'il débute au lendemain de Mardi Gras: «Comme le disait très bien Frère Roger De Taizé, ''le Carême, c'est 40 jours donnés à l'Homme pour qu'il s'émerveille d'un amour sans nom''.» La pratique, toute personnelle, s'inscrit dans une démarche collective et repose sur trois piliers: le jeûne, l'aumône et la prière.

«Cela permet de remettre en perspectives ce que l'on fait pour les autres.» Issu d'une famille catholique pratiquante, scolarisé chez les Jésuites, Pierre Célérier (46 ans) s'adonne depuis de nombreuses années à cette période d'ascèse et d'introspection. Concernant l'alimentation, ce résident français assure qu'il n'y a aucun interdit. «La meilleure preuve, dit-il amusé, c'est que mon anniversaire tombe durant le Carême et j'ai toujours eu mon gâteau...» Le renoncement est donc tout relatif. «Surtout, c'est au libre choix de chacun.»

Le ramadan suscite des questions et de l'intérêt; le Carême, lui, génère souvent du scepticisme. Cela se voit tout de suite dans le regard. Il y a comme un malaise... Pierre Célérier

La foi, Pierre l'a chevillée au corps. «Pendant quelques années, j'ai quitté les bancs de l'Église, mais j'ai ressenti le besoin d'y retourner, confie ce résident français. Ma démarche va plus loin que la simple consommation du dimanche matin...» À l'heure où 60% des résidents estiment que Dieu n'est pas important dans leur vie, il regrette cette image de «grenouille de bénitier» accolée aux croyants et n'hésite pas à parler autour de lui de sa relation au Christianisme. «Enfin, rassurez-vous, sans tomber dans le prosélytisme...»

Si Pierre en parle si facilement, c'est pour «une question de sens et de partage». Mais c'est aussi pour dépoussiérer l'image vieillotte du bigot. «Le Ramadan suscite des questions et de l'intérêt; le Carême, lui, génère souvent du scepticisme. Cela se voit soudainement dans le regard. Il y a comme un malaise...»

Miroir et Ignace de Loyola

Pour Pierre, ce «malaise» est révélateur du détachement d'une partie de la société aux préceptes de cette culture judéo-chrétienne. «Il y a cet effet miroir qui fait que le sujet renvoie l'autre à sa propre ignorance.» Il dit cela sans porter le moindre jugement de valeur, mais s'interroge néanmoins sur cette tendance à nier le besoin de spiritualité. «Les gens se disent qu'ils n'ont pas besoin de ça, mais sans se rendre compte qu'avoir un cadre spirituel, ça aide. C'est une sorte de guide.»

Son chemin menant vers Pâques, Pierre le balise de petits rituels quotidiens. «Par exemple, le soir, sur le chemin du retour, je prends le temps de revivre ma journée. Je me la repasse et m'interroge sur ce que j'ai fait de bien, ou non, et comment je peux éviter de reproduire telle ou telle erreur ou attitude qui a pu être désagréable pour un tiers», explique Pierre dont l'un des leitmotivs de cette période consiste à rester zen: «J'essaie autant que possible de ne pas m'énerver. Et ça marche, je n'ai pas encore disputé une seule fois mes enfants...»

Durant cette période, on fait plus attention à son comportement, on se montre plus à l'écoute, patient et attentif à l'autre Pierre Célérier

Traileur à ses heures perdues, il consacre aussi une partie de son temps aux Exercices spirituels d'Ignace de Loyola, prêtre et théologien basque-espagnol du XVe et XVIe siècle, fondateur de la Compagnie de Jésus. Au menu: activités physiques (marche, course, etc) et spirituelles (lecture de l'un ou l'autre évangile, méditation et échange avec le prêtre). «Ce moment, consacré à la méditation et à la prière, que ce soit 10 ou 30 minutes, c'est un temps que tu passes avec toi-même... Et qui, aujourd'hui, peut dire qu'il passe 30 minutes par jour juste avec lui-même? De moins en moins de monde. Et cela te permet de consolider ta relation avec Dieu.» Là encore, dit-il, aucune figure imposée. «La religion catholique est d'une grande liberté.» On oublierait presque qu'elle n'en reste pas moins un dogme...

«Mais le terreau de la religion, c'est l'Homme. Et toutes les valeurs qu'elles véhiculent sont profondément humaines», dit Pierre en quête perpétuelle de sa propre élévation. «L'Église catholique dit que la première église, c'est toi-même. Ce qui compte, c'est comment, dans ton for intérieur, tu vis ta relation avec le Seigneur. Après, si tu as besoin d'aller à l'église plusieurs fois par semaine, vas-y fais-toi plaisir. Mais, vraiment, il n'y a aucune obligation...»

Au moment d'aborder la dernière ligne droite, on lui demande son moment préféré du Carême. «Ce chemin entier, qui débute le Mercredi des Cendres et qui mène vers Pâques. Durant cette période, on fait plus attention à son comportement, on se montre plus à l'écoute, patient et attentif à l'autre. Et ça ne cesse d'aller crescendo. Toute cette période est magnifique. Au fil du carême, je suis plus joyeux que durant le reste de l'année.»

Mais pourquoi donc 40 jours? L'éthymologie latine de «Carême» n'est autre que «quadragesima» qui veut dire quarante. Cela fait référence aux 40 jours passés par Jésus dans le désert. Le Carême dure donc 40 jours (sans compter les dimanches). À noter que dans la Bible, le nombre 40 revient à plusieurs reprises: Durant le déluge, il plut durant 40 jours.

Après son départ d'Égypte, le peuple Hébreu passa 40 années dans le désert avant de rejoindre la Terre Promise.

Moïse restera 40 jours au Mont Sinaï avant de redescendre avec les tables de la Loi.

Pour fuir la menace de Jézabel, le prophète Elie marchera durant 40 jours dans le désert, jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu.

40 jours avant la destruction annoncée de Ninive, Jonas invite les habitants à la conversion en leur demandant de se détourner de la conduite mauvaise.

