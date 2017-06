(MF) – Deux accidents de la circulation, samedi en fin de matinée et en tout début d'après-midi, l'un entre Tuntange et Hollenfels et l'autre, entre Wiltz et Kautenbach, ont eu pour conséquence de blesser gravement trois motards.

Un refus de priorité est à l'origine du premier accident qui s'est déroulé entre Tuntange et Hollenfels vers 11 h 30. Le motard, faisant partie d'un groupe de motards, avait décidé de s'arrêter sur un parking des ateliers communaux de Hollenfels lorsqu'une voiture est arrivée.



Dans sa tentative d'esquiver la collision, le motard a glissé et est venu s'encastrer partiellement sous le véhicule.

Vers 13 heures, Deux motards circulant entre Wiltz et Kautenbach se sont, pour une raison indéterminée, percutés frontalement.



L'hélicoptère s'est également rendu sur le lieu de la collision.



