Savoir qui a reçu quel vaccin anticovid, qui a été testé positif: voilà des informations que les autorités sanitaires souhaitent garder pendant des années. Le but étant d'assurer la "pharmacovigilance"

Longue conservation prescrite pour les données covid

Jeudi ou vendredi, les députés luxembourgeois auront à se prononcer sur la prolongation des mesures sanitaires. L'échéance souhaitée par le gouvernement ayant été repoussée du 21 février au 14 mars prochain. Mais dans le texte soumis au vote de la Chambre, un nouveau point concernera la durée de conservation de certaines données de santé, notamment dans le cadre de cette épidémie covid. «Elles pourraient être stockées pendant 20 ans», suggère la ministre de la Santé.

La proposition de Paulette Lenert (LSAP) porte notamment sur la préservation des informations sur les résidents qui auront été vaccinés contre le covid. Qui étaient-ils, quelle formule leur a été injectée, quelles réactions ont pu éventuellement être constatées? Voilà autant d'informations qui seraient ainsi conservées à des fins scientifiques seulement. «Pour assurer la pharmacovigilance», assure la ministre.

Le Luxembourg a choisi sa durée de conservation, sachant qu'à l'international nulle norme n'existe. Ainsi, concernant la vaccination, la Rhénanie-Palatinat entend garder les informations pendant 10 ans alors que la Belgique parle de les conserver jusqu’à deux ans après le décès de la personne vaccinée.

Ainsi, les équipes mobiles, les centres de vaccinations ou les hôpitaux engagés dans la campagne vaccinale en cours transmettraient les données à la direction de la Santé qui auraient en charge de les garder, et d'en assurer la confidentialité. Même chose pour l'ensemble des professionnels qui participeront dans les mois à venir à la diffusion du vaccin. Tout comme les centres de soins et de gériatrie, les foyers, les services pour personnes âgées et autres structures de soins pourraient faire remonter les informations aux autorités.

Mais le texte, sur lequel la commission santé de la Chambre a encore travaillé ce lundi, devrait aussi permettre la préservation des résultats des tests de dépistage pratiqués sur la population. Sachant que déjà 1,97 million de tests ont déjà été pratiqués dans le pays, révélant 52.884 cas d'infection jusqu'à présent. Personnels du Large Scale testing et laboratoires devenant alors une des sources d'information de la banque de données.

Les parlementaires ont été particulièrement vigilants à ce que l'accès aux informations soit restreint, et strictement encadré. Que ce soit pour des raisons de tracing ou d'analyses, quiconque sera autorisé à disposer de ces informations sera ainsi tenu au secret professionnel.

