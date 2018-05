Le Luxembourg est quasiment le seul pays européen où, au moins en termes de pourcentage, vivent le plus d'étrangers. Beaucoup sont venus ici pour des raisons purement professionnelles - tout comme les employés de la maison d'édition Saint-Paul Luxembourg - qui nous racontent leurs expériences.

Loin de chez soi mais comme à la maison

Les chiffres parlent d'eux-mêmes: 602.000 personnes vivent sur le sol du Grand-Duché. 48% d'entre elles, soit environ 289.000 personnes, n'ont pas la nationalité luxembourgeoise. Les Portugais, qui se sont installés depuis de nombreuses décennies entre la Moselle et les Ardennes, représentent la communauté étrangère la plus importante du Luxembourg avec une part de 16%.

Ils sont suivis ensuite par les Français, les Italiens, les Belges et les Allemands. Enfin, ce sont 7,8% de la population, soit environ 47.000 personnes qui sont originaires des autres Etats de l'Union européenne.

Une grande majorité de la population de l'UE domiciliée au Luxembourg est venue s'installer dans le pays pour des raisons professionnelles. Les institutions de l'UE (Parlement, Commission, Cour de justice et Cour des comptes) et l'industrie financière attirent les travailleurs avec des offres d'emploi intéressantes et des salaires supérieurs à la moyenne.

A titre d'exemple, quelque 2.300 personnes travaillent au Parlement de l'UE au Kirchberg. Au final, ce sont les «expatriés» qui arrivent en tête de la tranche d'âge des 30-49ans, tranche représentative de la population active.

Bien sûr, en dehors des domaines mentionnés ci-dessus, de nombreux travailleurs étrangers ont trouvé leur place dans le monde du travail luxembourgeois. Dans la maison d'édition Saint-Paul Luxembourg par exemple, en plus des Luxembourgeois qui restent le groupe le plus nombreux, les travailleurs non luxembourgeois habitent pour la plupart la zone frontalière mais d'autres, et plus particulièrement les journalistes, sont venus de loin pour travailler dans la rédaction.

Pour eux, le Grand-Duché était une terre inconnue à leur arrivée. Entre joie et étonnement, ils rapportent leurs expériences.

«L'ascenseur du Pfaffenthal est vraiment génial!»

Depuis cinq ans, Heledd Pritchard a fait du Grand-Duché sa nouvelle maison. Cette femme de 32 ans, originaire d'Anglesey au Pays de Galles, est rédactrice au «Luxembourg Times». Guy Wolff

Qu'appréciez-vous le plus au Luxembourg?

Ce que j'aime ici, c'est de pouvoir rencontrer des gens du monde entier. Beaucoup d'expatriés comme moi, n'ont pas de famille au Luxembourg. Ainsi, je pense que les liens noués ici sont plus forts que dans d'autres villes. Mon lieu préféré, même si cela peut paraître ennuyeux, c'est l'ascenseur du Pfaffenthal. Il est vraiment génial ! Je le montre à tous ceux qui viennent me rendre visite.

Y a-t-il quelque chose qui vous manque ici?

Oui, la mer me manque. J'ai grandi avec la mer, alors voir l'eau et y passer mes journées me manquent énormément.

Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris au sujet de la vie au Luxembourg?

Oh, oui! Tout d'abord j'ai été surprise que si peu de personnes paient le bus (rires). J'ai été agréablement surprise par le recyclage et les règles strictes qui en découlent. Au Pays de Galles, tout est jeté simplement dans une seule et même poubelle. Les magasins également m'ont étonnée puisque leur temps d'ouverture est plus court qu'au Pays de Galles. Pour les médecins aussi c'est différent. Ici, vous pouvez obtenir un rendez-vous en quelques jours. Et si votre médecin de famille n'est pas disponible, vous pouvez simplement en voir un autre. Malheureusement, cela ne fonctionne pas comme ça au Pays de Galles...

«Pour chaque occasion, il faut boire du crémant»

Nicole Werkmeister, rédactrice de la rubrique Lifestyle du «Luxemburger Wort», est originaire de Bavière. A 47 ans, elle vit au Luxembourg depuis près de quatre ans. Sébastien Héraud

Qu'appréciez-vous le plus au Luxembourg?

J'aime la proximité culturelle avec la France, notamment en termes culinaires. J'adore les pâtisseries raffinées. En Allemagne, les pâtisseries sont faites un peu plus grossièrement. J'admire aussi la diversité linguistique et culturelle du pays. Malheureusement, mon parcours scolaire en français était vraiment court. Mais je commence de plus en plus à comprendre. Cela vaut aussi pour le luxembourgeois.

Y a-t-il quelque chose qui vous manque ici?

Bien sûr, ma famille et mes amis me manquent. Tout comme les petites boutiques qui existent encore là-bas. Quant aux griffes de la Grand-Rue, ça coince encore un peu au niveau du budget (rires) et l'offre des enseignes de mode est trop monochrome à mon goût.



Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris au sujet de la vie au Luxembourg?

Je n'ai pas le souvenir d'avoir vécu un véritable choc culturel. Ce sont plutôt les petites choses que vous faites au quotidien qui sont différentes. Par exemple pour dire bonjour à quelqu'un au Luxembourg, il ne faut pas serrer la main mais faire la bise. Et pour chaque occasion il faut boire du crémant mais ce n'est pas un souci! Ce qui m'a surprise aussi au début, c'est qu'il n'était pas simple de devenir propriétaire, mais j'ai appris à relativiser.

«Une bonne sauce piquante me manque»

Jim Robinson, rédacteur en chef du «Luxembourg Times», est originaire des États-Unis. Le journaliste âgé de 47 ans est venu au Luxembourg avec sa famille il y a environ un an et demi. Auparavant, il a vécu à Londres pendant quinze ans. Foto: Guy Wolff

Qu'appréciez-vous le plus au Luxembourg?

Il y a beaucoup de choses que j'apprécie ici. Ce que j'aime particulièrement dans la capitale c'est la vieille ville et le Grund. Quand je suis là-bas, je découvre toujours de nouvelles rues. C'est génial. Et bien sûr, j'aime le fait que nous vivons au cœur de l'Europe.

Y a-t-il quelque chose qui vous manque ici?

La seule chose qui me manque vraiment, c'est une bonne sauce piquante, une sauce vraiment forte qui conviendrait à tous les plats. Il n'en existe pas ici. Malheureusement, je ne vous donnerai pas le nom de ma marque de sauce piquante préférée car il faut protéger la jeunesse luxembourgeoise (rires). Donc, si quelqu'un lit ces lignes et sait où en trouver, qu'il prenne immédiatement contact avec moi. Un magasin de sauce piquante serait très populaire au Luxembourg, mais surtout populaire auprès de nous les Américains.

Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris au sujet de la vie au Luxembourg?

Tout d'abord, vous devez toujours prendre votre déjeuner avant 14 heures, même le week-end, avant la fermeture des restaurants. Et ce qui me surprend encore, c'est que les chansons qui passent à la radio utilisent des mots anglais étranges. Ou lorsqu'on est au supermarché et qu'on entend du gansta rap avec un contenu très explicite.

«Je me sens comme au Portugal»

Pour Paula Cravina de Sousa, rédactrice de l'hebdomadaire portugais «Contacto» et de «Radio Latina», le terme d'«expatrié» fréquemment utilisé, n'est qu'un euphémisme. La Portugaise de 37 ans se décrit comme une «migrante économique» venue ici principalement pour des raisons financières. Les salaires au Luxembourg sont beaucoup plus élevés qu'à Lisbonne, sa ville natale. Lex Kleren

Qu'appréciez-vous le plus au Luxembourg?

Je vis à Luxembourg-ville, et ici tout est facile. Tout est rapidement accessible et vous ne perdez pas de temps quand vous allez d'un endroit à l'autre. C'est tout à fait différent de Lisbonne, où je vivais avant. De plus, je peux faire beaucoup d'activités en extérieur ici, car il y a plein d'endroits verts. Et bien sûr, j'apprécie beaucoup le mélange de nationalités. Au Luxembourg, vous rencontrez rapidement des gens du monde entier et vous entendez constamment des langues étrangères.

Y a-t-il quelque chose qui vous manque ici?

Mes amis, ma famille et bien sûr Lisbonne me manquent. La ville est beaucoup plus grande, très cosmopolite et vivante. Le Luxembourg est un peu en retard sur ce point (Rires).

Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris au sujet de la vie au Luxembourg?

Pas vraiment car la communauté portugaise est extrêmement importante au Luxembourg et donc très présente. Je me sens comme au Portugal, sans être vraiment au Portugal. La seule véritable chose que je trouve étrange ici, c'est les heures de travail. J'ai l'impression que les gens travaillent moins longtemps qu'au Portugal, mais c'est peut-être juste moi (Rires).

«Tout le monde me saluait dans la rue»

Roxana Mironescu est originaire de Roumanie. Avant de déménager au Luxembourg, la journaliste du «Luxemburger Times», âgée de 29 ans, a vécu quatre ans en Ecosse. LW

Qu'appréciez-vous le plus au Luxembourg?

C'est peut-être un cliché, mais j'aime beaucoup le mélange multiculturel. Globalement ce pays me séduit et en particulier la région de la Moselle. Si jamais je déménageais de la ville, j'essayerai de trouver quelque chose entre Sandweiler et Remich. Malheureusement, je ne peux pas dire grand-chose de la cuisine luxembourgeoise, car jusqu'à présent, je n'ai pas goûté les spécialités locales.

Y a-t-il autre chose qui vous manque ici?

C'est essentiellement ma famille et l'endroit où j'ai grandi, où je me sens chez moi, qui me manquent. Et aussi bien sûr, les plats que ma mère fait. Au niveau du paysage, il n'y a presque aucune différence entre la Roumanie et le Luxembourg. Je viens d'une région plutôt montagneuse où tout est très vert.

Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris au sujet de la vie au Luxembourg?

Auparavant je vivais en Ecosse, donc la vie ici ne m'a pas vraiment choquée. Mais s'il y a quelque chose qui me déroute vraiment ici, ce sont les langues. Par exemple si vous parlez au chauffeur du bus dans une langue, il vous répond dans une autre. Par contre, j'ai été vraiment agréablement surprise par la gentillesse des gens de Bonnevoie, le quartier où je vivais quand je suis arrivée. Tout le monde me saluait dans la rue, même sans me connaître. J'avais l'impression de faire partie d'une communauté.

