«Le CovidCheck est une bonne ceinture de sécurité»

Patrick JACQUEMOT Si les chiffres de contamination n'ont pas bondi et si le gouvernement ne se fera pas plus sévère dans la prochaine loi Covid, c'est grâce à ce dispositif de contrôle, assurent Premier ministre et ministre de la Santé.

Si la vaccination a toujours constitué le premier «bouclier sanitaire» voulu au Grand-Duché, un second rempart à la propagation du virus a été mis en place plus récemment. Depuis le 11 juin, le CovidCheck permet ainsi de vérifier si qui vient à un concert, entre dans un restaurant, participe à un événement public de masse est bien soit vacciné contre le covid-19, soit testé négatif, soit estimé comme guéri après une précédente infection. Un filtre qui a su trouver sa place dans le quotidien et... qui n'est pas près de le quitter.

Ainsi, à l'heure de réformer pour la 22ème fois la loi Covid, Paulette Lenert a annoncé que le dispositif resterait bien en place. Son rôle se verra même conforté. Pas forcément à l'entrée des lycées, comme cela a pu être évoqué, mais plutôt pour celles et ceux qui doivent se rendre dans les hôpitaux ou en visite dans une maison de retraite.

«Et pour les établissements de soins, le CovidCheck sera exigé aussi bien pour aller rencontrer un patient que pour permettre une consultation médicale», a indiqué la ministre de la Santé. Le CovidCheck sera aussi le sésame nécessaire pour pénétrer dans les maisons de retraite du pays. Les directeurs n'auront plus à se casser la tête pour fixer leurs propres règles d'admission du public, c'est la législation nationale qui s'imposera.

C'est là incontestablement un des effets du rapport Waringo sur la gestion de la crise covid dans les établissements seniors. On sait combien certaines hésitations ou imprécisions avaient permis au virus de causer bien des dégâts parmi les retraités pris en charge. Au point que la démission de la ministre de la Famille, Corinne Cahen (DP) avait été demandée par l'opposition...



L'app qui permet de vérifier le statut TGV (testé, guéri, vacciné) ne se verra pas ajouter un quatrième paramètre. Pour le moment. Si d'autres pays font également du niveau d'anticorps dans le sang un critère permettant ou non la participation à tel ou tel événement, le Luxembourg «est encore loin de ce genre de décision», a précisé le Premier ministre lors de son point presse de rentrée.



Si, effectivement, un nombre élevé d'anticorps correspond à une bonne réponse immunitaire face à un virus, la communauté scientifique a encore du mal à établir un seuil significatif de rétablissement ou d'immunisation. Avec les tests sanguins (DBS) mis en place depuis, le pays se constitue déjà une banque de données à ce sujet. Un support utile pour les chercheurs, mais pas encore suffisamment significatif pour acter une modification du «CovidCheck qui est une bonne ceinture de sécurité» pour reprendre les mots de Paulette Lenert.

Tous au régime! Visiblement, le «régime CovidCheck» a bien été adopté par le pays, ses habitants, les frontaliers, les visiteurs. Non seulement, l'app a été téléchargée à plus de 276.000 reprises en un peu moins de deux mois, mais les personnes privées, associations, entreprises, établissements publics, organisateurs de manifestations ou événements accueillant du public (Schueberfouer comprise) ont non seulement employé ce mode de vérification sanitaire à l'entrée de leur rendez-vous, mais n'ont pas oublié de signaler leur événement aux autorités sanitaires.

Ainsi, la direction de la Santé a été rendue destinataire de 6.000 déclarations de regroupements de moins de 300 personnes, et 200 de regroupements dépassant cette jauge. A l'exemple du premier match officiel, ce 1er août, au tout nouveau Stade de Luxembourg.

