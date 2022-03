La nouvelle loi Covid pourrait encore être adoptée cette semaine. Elle prévoit de nombreux assouplissements.

Loi covid: de nombreux assouplissements prévus

(MKa avec Tom RÜDELL) - Bien que le nombre d'infections au covid-19 reste élevé au Luxembourg, la situation semble actuellement sous contrôle dans les hôpitaux. C'est dans ce contexte que les membres de la commission parlementaire de la santé ont commencé mardi à travailler sur la 28e loi Covid.

La nouvelle loi contiendra de nombreux assouplissements, déjà annoncés la semaine dernière lors d'une conférence de presse du Premier ministre Xavier Bettel (DP) et de la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP). Il n'y a pas encore de date pour le vote en plénière, mais elle pourrait entrer en vigueur dès cette semaine - car il s'agit principalement de suppressions du texte précédent.

Les nouvelles admissions à l'hôpital ont chuté de 50% Lors de sa dernière rétrospective, la Santé n'a pu que constater le recul de l'épidémie malgré une hausse des infections.

Cela concerne notamment l'obligation de porter un masque, mais aussi les dispositions légales liées au CovidCheck - sur le lieu de travail, dans l'hôtellerie et la restauration et dans le commerce.

Mais des assouplissements sont également prévus du côté des restrictions actuellement en vigueur pour les rassemblements et les manifestations sportives et culturelles. Les organisateurs d'une manifestation sont toutefois libres d'appliquer un système de protection plus strict, a déclaré la ministre de la Santé Lenert devant la commission de la santé.

Voici les mesures de protection qui, selon le projet de loi, doivent être maintenues:

- Obligation de porter un masque dans les transports publics avec sanctions en cas de non-respect de cette mesure.

- La réglementation 3G dans le secteur hospitalier et des soins est maintenue pour le personnel, les prestataires de services et les visiteurs. Des règles particulières s'appliquent dans les prisons ainsi qu'au Centre de rétention.

- Les certificats de vaccination, de guérison et de dépistage.

- L'isolement pour les personnes qui ont été testées positives, comme auparavant: l'isolement prend fin après un deuxième autotest négatif dans les 24 heures.

Le gouvernement propose de maintenir ces mesures au moins jusqu'au 30 juin 2022 - Paulette Lenert l'a d'ailleurs réaffirmé devant les députés. «Il est important de maintenir le cadre préventif, de poursuivre la campagne de vaccination et de préparer une obligation vaccinale, ceci également dans la perspective d'une probable résurgence de la pandémie à l'automne prochain.»

Lors d'une prochaine réunion de la commission de la santé publique, les députés discuteront de ces propositions avec les experts de la taskforce Covid.

