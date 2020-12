Il a suffi de quelques mots lâchés à ce sujet par la ministre de la Santé pour que l'hypothèse d'un nouveau confinement ne vienne hanter les esprits. Simple menace ou réalité, le Conseil de gouvernement de ce vendredi pourrait être déterminant.

Lockdown or not lockdown pour le Luxembourg?

«Un véritable confinement devient de plus en plus probable de jour en jour.» Prononcée jeudi soir par Paulette Lenert (LSAP) sur RTL, la phrase de la ministre de la Santé ne saurait être prise comme paroles en l'air. Ainsi, alors que Xavier Bettel (DP) vient de se placer en auto-quarantaine, que le pays pleure désormais 428 victimes du covid-19 et compte un nombre d'hospitalisations en lien avec l'épidémie allant crescendo (286 lits occupés), le Luxembourg s'orienterait vers un retour au lockdown.

Un premier trentenaire parmi les victimes du covid Le ministère de la Santé a recensé le premier résident de moins de 40 ans décédé en raison de l'infection. Il s'agit de la plus jeune victime du coronavirus au Luxembourg.

Quand, comment, pour combien de jours? Nulle autre information n'a filtré de la bouche de celle qui gère la crise sanitaire depuis dix mois maintenant. Seule confidence de la ministre : l'espoir de voir cette semaine encore les tendances de l'infection changer. Ce serait là le seul motif pour éviter d'infliger au pays une nouvelle pause de ses activités, allant au-delà des restrictions actuelles mettant déjà à l'arrêt bars, restaurants, lieux culturels et activités sportives.

Pour mémoire, ce mardi, lors du débat sur le vote de la nouvelle loi covid, la locataire de la Villa Louvigny assurait tout faire pour éviter une telle situation.

Premier secteur qui pourrait être frappé par un possible nouveau confinement: l'enseignement. Le virus circule encore fort dans le fondamental comme dans le secondaire, et si le ministre de l'Education nationale a fait le choix de ne pas fermer les écoles avant les vacances de Noël, Claude Meisch (DP) pourrait bien revoir la date de rentrée en présentiel, au retour des vacances.

L'activité chirurgicale sérieusement amputée Selon les établissements hospitaliers, le nombre d'opérations pratiquées a chuté de 14,5% jusqu'à 50%. De quoi mobiliser des chambres et des personnels au service des malades covid.

Son administration a d'ailleurs envoyé des notes pour s'assurer que tout était en place pour réactiver plus largement, comme au printemps dernier, les cours à domicile. Un signe pour de nombreux parents et enseignants que début 2021 pourrait bien être placé sous le signe de la fermeture des écoles et lycée du pays.

Quid des activités économiques dans ce contexte? Après un troisième trimestre marquée par une reprise de la production au Grand-Duché, remettre sur pause l'industrie et les services constitue une mesure bien délicate à prendre. Mais c'est un choix qu'évoqueront certainement, ce vendredi matin, les ministres attendus pour le Conseil de gouvernement hebdomadaire. Pour l'heure, aucun point presse particulier n'est annoncé à l'issue de cette réunion organisée à la veille des congés de fin d'année.

D'où vient le danger? Incontestablement, cette fin d'année est abordée avec les genoux tremblants par chaque exécutif européen. La flambée épidémique constatée aux USA après les fêtes de Thanksgiving ne laissant rien présumer de bon pour l'après-réveillon de ce côté-ci de l'Atlantique. Mais côté luxembourgeois, si l'épidémie reste à des niveaux élevés, elle a tout de même un peu régressé selon les derniers indicateurs. Faiblement, mais tout de même.

Cependant, le Grand-Duché n'étant pas une île, il convient aussi d'avoir une vision à 360° de la situation sanitaire dans les Etats voisins. Et là, ça se gâte. France, Belgique, Allemagne : aucun des trois pays ne connaît d'amélioration, au contraire. Sans doute est-ce là aussi un facteur dont tiendra compte le gouvernement avant toute prise de décision.

