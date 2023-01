Liz, la fille de Félix Braz, entre en politique

Elle est la candidate socialiste pour les élections locales à Esch-sur-Alzette. Liz Braz veut rendre hommage à la communauté portugaise qui a aidé à reconstruire le pays après la guerre.

Elle est la candidate socialiste pour les élections locales à Esch-sur-Alzette. Liz Braz veut rendre hommage à la communauté portugaise qui a aidé à reconstruire le pays après la guerre.

Liz et Felix Braz dans la maison familiale à Esch. Photo. Gerry Huberty

Les températures se sont refroidies après le déjeuner, mais Liz Braz arrive dans la cour de l'école de Brill à Esch-sur-Alzette d'humeur joviale. C'est l'un de ces endroits que tout le monde reconnaît dans la ville - qu'il y ait étudié ou non : «J'enseigne ici quelques jours par semaine, et c'est quelque chose que j'aime vraiment faire», explique-t-elle en traversant la cour de récréation. Bien qu'elle soit avocate, qu'elle ait obtenu son master et qu'elle prépare actuellement ses examens pour les cours complémentaires de droit au Luxembourg, elle donne des cours de remplacement à des élèves de l'école primaire depuis quelques années. «L'éducation est l'un de mes principaux centres d'intérêt, et maintenant que je suis à l'intérieur du système, je me rends compte que beaucoup de choses ne vont pas. Et c'est aussi la raison pour laquelle je me présente aux élections».

À 26 ans, la fille de l'ancien ministre de la Justice et vice-Premier ministre du Luxembourg, Félix Braz, se présente pour la première fois à une élection. Elle est en fait la plus jeune candidate du LSAP aux élections locales à Esch-sur-Alzette. «Il y a un an, j'ai commencé à être contactée par différents partis pour rejoindre les listes. En 2023 il y a des élections communales et législatives, il est normal que les formations cherchent du sang neuf. Et la vérité, c'est que depuis un certain temps déjà, je veux être active sur le plan politique, pour contribuer à la construction d'une société meilleure», dit-elle. Elle a opté pour les socialistes. «Ce sont eux qui défendent le mieux les idées auxquelles je m'identifie. Je ne m'identifie ni aux conservateurs ni aux libéraux et les verts étaient complètement hors de question - pour des questions familiales et parce que je ne pense pas que la protection de l'environnement puisse prendre le pas sur la protection des personnes.»

Déi Gréng était après tout le parti où militait Félix Braz. Lorsque, en août 2019, l'homme politique d'origine portugaise a fait un arrêt cardiaque qui l'a plongé dans le coma, il a été démis de ses fonctions au sein du gouvernement et remplacé par d'autres collègues des verts. Félix Braz a depuis décidé de porter plainte contre le gouvernement, remettant en question la légalité de la démission de l'ancien vice-Premier ministre et la façon dont il a été laissé à lui-même alors qu'il était malade - et sans bénéficier de l'aide de l'État pour avoir été élu. «Cela me rend sûre que je ne veux pas être une politicienne à plein temps qui se consacre uniquement à cela. Si je suis élue, il se peut que je me retire de la vie professionnelle pendant un certain temps, mais je ne veux pas être dépendante de la politique. Je ne veux pas que mon existence et ma survie dépendent un jour des votes. Je ne veux pas non plus entrer dans une bulle qui m'éloigne de la réalité - et des vrais problèmes des citoyens», dit-elle.

Se lancer dans la course à Esch-sur-Alzette semble être la voie la plus naturelle pour elle. «Ce que j'aime le plus à Esch, c'est que ce n'est pas une ville trop grande, donc il y a une grande proximité entre les gens. J'ai vécu ici toute ma vie et j'ai toujours eu l'impression qu'à Esch, il n'y avait pas autant de snobisme que dans la capitale. Les gens sont plus disposés à partager, à s'entraider», explique-t-elle. Mais elle sait aussi que c'est un endroit où la vulnérabilité abonde. «Nous avons beaucoup de gens qui ont des difficultés, l'image que nous donnons est que c'est un endroit peu sûr, où il n'y a pas grand-chose à faire. Et c'est ce que nous devons changer. Et nous devons le changer de toute urgence.»

Liz prend la pose dans la rue de l'Alzette. Photo: Gerry Huberty

Si la conversation porte sur la transformation des politiques, la première chose dont elle parle est l'éducation. «Ces années à travailler dans l'éducation m'ont fait prendre conscience de quelque chose. C'est que le système actuel est hautement discriminatoire. Je le remarque souvent avec les enfants du Portugal et des pays de l'Est. Ils ont moins de possibilités que les élèves luxembourgeois. Dans un pays où la moitié de la population est composée d'étrangers, cela ne peut pas se produire», dit-elle. «J'ai parfois l'impression que les enfants de huit ans ont déjà leur destin tout tracé. Qu'ils ne pourront jamais accéder à l'enseignement classique, ni aspirer à entrer à l'université. Le fait de changer constamment de langue d'apprentissage fait que beaucoup de gens commencent à échouer alors qu'ils pourraient progresser.»

Selon elle, les écoles devraient opter pour un système d'enseignement dans une seule langue du début à la fin de la scolarité. «Si chaque enfant peut choisir de faire ses études en français, en allemand ou en anglais dans le système public, je suis sûre que nous commencerons à avoir de meilleurs résultats et un environnement qui donne des chances à tout le monde», dit-elle. Elle pense que le luxembourgeois est essentiel - et devrait donc être obligatoire dans l'une des trois options linguistiques, en tant que deuxième langue d'enseignement. «Je sais qu'il s'agit plus d'une question nationale que locale, mais il est vrai aussi que les premières années d'enseignement sont à la charge des communes et que le temps est décisif. Si nous commençons à éduquer un enfant avec une structure, nous devons la préserver. Esch, qui compte une importante communauté étrangère, en souffre beaucoup.»

Dans la cour de récréation de l'école de Brill. Photo: Gerry Huberty

Il y a d'autres problèmes qu'elle apporte sur la table. Le logement est un problème, à Esch comme dans le reste du pays. «Il n'y a pas longtemps, nous avons eu des manifestations en ville parce que la commune voulait arrêter la colocation des maisons. Cela n'a aucun sens dans une ville qui est à la fois universitaire et ouvrière», critique-t-elle.

Si le sud du pays est le lieu choisi pour accueillir l'Université du Luxembourg, il faut trouver des solutions pour que les étudiants puissent y rester. «Il n'y a pas de résidences pour tout le monde sur le campus de Belval, et les étudiants ne peuvent y rester que pour une durée limitée. Et non seulement les prix sont exorbitants, mais de nombreux propriétaires exigent des contrats de travail pour louer les maisons. Si nous les empêchons de partager des appartements, nous leur coupons une fois de plus l'herbe sous le pied», estime-t-elle.

Elle a des idées pour changer les choses. «Je pense que nous devrions suivre le même modèle que celui créé par la ville de Vienne. La municipalité a commencé à acheter elle-même des maisons, puis à les louer aux citoyens à des prix raisonnables. En conséquence, les prix ont commencé à baisser de manière générale et le marché est devenu plus tolérable», explique Liz Braz.

L'urgence de contenir la bulle immobilière ne s'explique pas seulement par le logement. Prenons l'exemple d'Esch : «Quiconque traverse la rue de l’Alzette, qui est la plus grande du pays, verra qu'il y a de plus en plus de magasins vides, que personne ne loue car les loyers sont trop chers. Cette ville devrait être attrayante, et inciter les gens de l'extérieur à venir faire du shopping, et ce n'est pas le cas. Nous sommes devenus au fil des ans un dortoir. Un dortoir est un dortoir, ce n'est pas une ville. Alors que nous avons toutes les conditions pour être une ville vivante et prospère.»

Pour ce faire, dit Liz Braz, il faut penser à la mobilité. «C'est assez incroyable que, dans une ville de 35.000 habitants, il faille 40 minutes et deux bus pour aller d'un quartier à l'autre. Cela se produit et entrave la prospérité dont Esch a si désespérément besoin.» Dans le seul pays au monde où les transports publics sont gratuits, estime-t-elle, il est nécessaire de faciliter la vie des citoyens pour qu'ils n'aient pas besoin de prendre la voiture.

Photo: Gerry Huberty

«En 2022, Esch a été capitale européenne de la culture. Et, si vous remarquez, pendant un certain nombre de week-ends, la circulation ferroviaire entre la ville et la capitale a été interrompue pour effectuer des travaux de réparation. Je sais que ce n'est pas aux communes de dire aux chemins de fer quand faire les travaux de voie. Mais ils devraient au moins faire pression, demander s'il est judicieux de reporter ce processus de quelques mois, afin de ne pas perdre une occasion historique», dit-elle. Mais Liz Braz l'admet : ce n'est pas seulement la défaillance des transports qui explique l'occasion manquée d'Esch 2022. «Les événements ont été mal communiqués, la population et les communautés n'ont pas été intégrées, tout s'est joué entre une poignée de personnes. Et quelle honte. Les habitants de toute cette région méritaient mieux.»

Liz aime cuisiner. «C'est l'une des choses que j'ai découvertes au cours de la pandémie qui me procure un réel plaisir», dit-elle. Alors aujourd'hui, c'est elle qui fait la cuisine. C'est son père qui lui demande un plat : «Fais des palourdes à Bulhão Pato, allez,» demande Felix Braz depuis le comptoir de la cuisine. Bibi Debras, la mère, regarde la scène avec circonspection et commence à se moquer de sa fille : «Ce doit être vrai que tu es une grande cuisinière. On peut s'en tirer avec certaines choses, mais c'est moi qui dois nettoyer après», dit-elle. Et ils ont tous éclaté de rire.

Une généreuse couche d'huile d'olive va dans la poêle, puis l'ail. Liz est en train de couper des tomates pour une salade et Bibi fait une critique acerbe : «Tu as oublié le vin blanc». Les coquillages sont ajoutés, et ensuite la coriandre. Et lorsque le plat arrive sur la table, tous commencent à effeuiller les souvenirs de Lusophony. «J'ai grandi en mangeant de la nourriture portugaise, parce que la dame qui travaillait ici, et qui s'occupait de nous, était de là-bas. Ensuite, pendant les vacances, nous allions toujours en Algarve, et ce sont les saveurs de mon enfance. Je me souviens d'une époque où les tartes à la crème étaient un secret bien gardé, que seuls nous, les descendants de Portugais, connaissions. Aujourd'hui, il n'y a plus personne au Luxembourg qui ne sache pas ce qu'elles sont», dit-elle.

Félix est peut-être originaire de l'Algarve, mais il a également eu l'occasion de découvrir le Portugal par lui-même. Il a fait le programme Erasmus à Lisbonne - et y a vécu pendant six mois en 2018. «J'ai vécu à Marquês de Pombal et ce sont des mois fantastiques que j'y ai passés. J'ai toujours trouvé étonnant de pouvoir me sentir aussi en sécurité dans une si grande capitale. Il y a une convivialité et une amabilité chez les Portugais qui est naturelle. Et cela me rend franchement fière de mes racines», dit-il.

Au Luxembourg, en revanche, il craint que la communauté ne soit pas entendue. «Ces élections communales donnent pour la première fois l'occasion à tous les habitants de voter pour choisir leurs représentants, qu'ils vivent ici depuis cinq ans ou cinq mois. La seule chose qu'ils doivent faire est de s'inscrire avant le 17 avril. Et j'espère vraiment, vraiment, que les Portugais s'inscriront en masse et s'exprimeront.» Selon lui, la communauté lusophone, probablement parce qu'elle est très représentative dans le pays, finit par être presque autosuffisante - et par être écartée des centres de décision. «Le Luxembourg appartient à tous ceux qui l'habitent. Esch appartient à tous ceux qui y vivent. Et la participation des Portugais est essentielle, car c'est la commune du pays où vivent la plupart des Portugais», dit-il.

Le rôle lusophone dans la construction de la ville, et du Grand-Duché lui-même, mérite une autre idée : «Je voudrais créer un grand débat public pour donner à une école d'Esch-sur-Alzette le nom d'une grande figure portugaise», dit Liz Braz. Elle dit que ce n'est pas à elle de choisir, mais d'encourager le débat. «Ce pays a une dette de gratitude envers le peuple portugais. Ils sont venus reconstruire le Luxembourg après la guerre, ils sont venus aider à développer un pays qui a été pauvre pendant de nombreuses années, et je pense qu'un hommage sérieux doit leur être rendu. Nous pouvons donner un nom à des rues, ou installer des statues, mais je préfère le nom d'une école - parce qu'il y a des enfants qui vont grandir là et reconnaître toute leur vie l'importance de cette personne», dit-il. «Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour le faire qu'ici, à Esch.»

Avec Steve Faltz, du LSAP, au café Pitcher, l'un des rares lieux de rencontre pour les jeunes dans la ville. Photo: Gerry Huberty

Lorsqu'elle veut prendre un verre avec des amis, Liz se rend généralement au Pitcher, qui est une institution de la ville. «Pour moi, c'est un véritable symbole d'Esch. Si vous y allez et que vous le regardez, vous verrez que c'est un endroit brut, dépouillé et très uni, ce qui correspond à l'esprit de cet endroit et de cette partie du pays», dit-elle. Aujourd'hui est le jour de rencontre avec Steve Faltz, la tête de liste du LSAP pour les élections à Esch. «Nous nous parlons chaque semaine par téléphone et nous nous rencontrons ici au moins une fois par mois. Toujours à cet endroit.»

La rue Pitcher est l'un de ses endroits préférés, non seulement parce qu'elle abrite le café, mais aussi parce qu'elle témoigne d'une circonstance qu'elle voit de plus en plus rare. «Si vous regardez bien, il y a des commerces à tous les coins de rue, il y a des trucs sympas qui se passent partout sur la place. C'est un bastion, ou un exemple, de ce que devrait être Esch», préconise-t-elle, en entrant précipitamment dans le bar. Elle arrive au comptoir et demande sa boisson habituelle, un thé glacé sans glace.

Il est cinq heures de l'après-midi et l'endroit est à moitié plein. Il y a un vieux Portugais qui regarde le football et deux garçons qui discutent de la sortie de samedi dernier. Un couple tue le temps dans un coin, et une file de personnes fait la queue au comptoir pour commander de la bière. Puis Steve Faltz entre et les deux compagnons de combat s'embrassent. Ils doivent discuter de leur programme pour Esch, déterminer comment ils vont atteindre les gens, comment ils vont faire prendre conscience qu'ils peuvent réellement renverser la situation dans la deuxième plus grande ville du pays.

«Lors des dernières élections, nous avons connu une véritable déception», admet M. Faltz en faisant signe au serveur de lui verser de l'eau. Il n'a pas besoin d'expliquer grand-chose. Les socialistes étaient à la tête de la commune depuis de nombreuses années, mais lors des dernières élections locales, ils ont perdu le siège au profit du CSV, les chrétiens-démocrates. «Nous avons élu six conseillers communaux et ceux-ci restent sur les listes. Mais il y a 13 autres noms sur la liste et ils sont tous nouveaux. Nous avons du sang neuf. Et nous avons de nouvelles idées», dit-il.

Steve Faltz a quelques compliments à faire à Liz Braz. «Elle est le visage d'une nouvelle génération de femmes fortes dont nous avons besoin pour changer la donne. Elle a des idées, elle travaille dur et elle veut gagner. Nous sommes à un moment qui peut tout changer et nous avons besoin d'elle pour cela», dit-il à la table. Liz ne répond pas, mais le compliment a dû lui faire du bien. Et revenons à la discussion sur la politique. Ils veulent distribuer des tablettes aux élèves des écoles de la municipalité et animer le centre-ville. Ils disent qu'ils sont prêts à aller de maison en maison pour convaincre les gens de voter.

A la fin, la conversation revient sur Pitcher et c'est Liz qui mène la conversation. «C'est l'un des seuls endroits où les jeunes peuvent se retrouver. Vous avez le Pichet et la Kulturfabrik, pas grand-chose d'autre. Cela n'a aucun sens d'avoir l'université de Belval à côté et de ne pas offrir de divertissement à tous les jeunes qui vivent dans cette région», dit-elle. Selon elle, si l'on veut attirer les commerçants, il faut également envisager la vie nocturne. «Ma génération doit avoir d'autres solutions que de se rendre dans la capitale le week-end», dit-elle.

Avant la fin de la rencontre, Liz Braz a encore un endroit à montrer. «La plupart des gens pensent à Esch comme à une ville grise et industrielle. Mais mon endroit préféré dans la ville, c'est ici.» Elle ouvre ses bras pour montrer le paysage. Nous sommes sur le Galgenberg, une colline proche du centre et invisible pour la plupart des yeux. «C'est un secret bien gardé d'Esch. Mais je crois qu'il est temps de le rendre à la ville», dit-elle.

Echauffement dans les bois d'Esch. Photo: Gerry Huberty

Elle entre d'abord dans le stade de Fola, l'un des deux grands clubs de la ville. «Je me suis entraînée ici pendant 12 ans», dit-elle, et elle commence à se souvenir de ses années d'athlétisme. «Je courais le 100 et le 200 mètres, j'avais des séances d'entraînement cinq à six fois par semaine, davantage à la veille des compétitions.» Elle fait le tour de la piste pour se souvenir du bon vieux temps, puis pousse un soupir. «Grandir ici m'a permis d'acquérir une dynamique de groupe et de faire l'expérience de la nature. Parfois, j'ai l'impression que la seule politique qui existe pour les jeunes se trouve entre les murs des centres de jeunesse - pas dans la rue, dans les éléments.»

Maintenant oui, la course commence. Liz s'échauffe et s'avance dans la forêt. Elle passe devant un parc et s'arrête pour déplorer le manque d'entretien. «Plus personne ne vient se promener ici. Il y a quelques années, c'était plein de monde, il y avait même un festival de musique où Pink est venu en concert. Et maintenant rien. Dites-moi, qu'est-ce que les jeunes d'Esch ont à faire dans leur ville ? Et que sommes-nous si nous ne leur donnons pas d'alternatives ?» Pour toute réponse, elle s'enfuit dans les bois.

Cet article est paru initialement sur le site de Contacto.

Traduction: Mélodie Mouzon

