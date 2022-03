Monument du patrimoine culturel luxembourgeois, les ardoisières de Haut-Martelange subissent un lifting en profondeur depuis plusieurs mois afin de leur donner cette cure de jouvence bien méritée.

Lifting bien mérité pour les ardoisières de Haut-Martelange

Simon Laurent MARTIN Monument du patrimoine culturel luxembourgeois, les ardoisières de Haut-Martelange subissent un lifting en profondeur depuis plusieurs mois afin de leur donner cette cure de jouvence bien méritée.

Il ne fallait pas avoir oublié ses bottes ce mardi. C'est en effet durant l'après-midi que la ministre de la Culture Sam Tanson (Déi Gréng) et le ministre du Tourisme Lex Delles (DP) avaient convié la presse afin de présenter les différents aménagements réalisés au sein des ardoisières de Haut-Martelange, véritable monument du patrimoine culturel luxembourgeois. Des aménagements évalués à plusieurs millions d'euros, 8.837.000€ pour être plus précis.

Voyage au cœur des chambres souterraines des ardoisières Pour l'heure, l'eau les garde au secret. Dans un peu plus de deux ans, les premiers touristes, casque sur la tête, pourront descendre à 42 mètres sous terre et découvrir les immenses chambres d'extraction des anciennes ardoisières de Haut-Martelange. Jean-Claude Schumacher du Service des sites et monuments nationaux explique le projet et nous donne un avant-goût de l'extraordinaire voyage.

Le lifting des lieux était bien mérité. Rappelons que c'est en 1993 que le site des anciennes ardoisières avait été acquis par la commune de Rambrouch. A l'époque, le site était dans un état de délabrement quasi complet. Toutefois, une petite communauté d'habitants de la région et de passionnés se sont réunis sous une association (Les Amis de l'Ardoise ASBL) afin de redonner aux ardoisières leur gloire d'antan et pérenniser cet héritage pour les générations futures.

C'est finalement en 2003 que l'endroit passera sous le giron de l'Etat luxembourgeois qui assurait à l'époque vouloir donner un nouvel essor au projet de sauvegarde du patrimoine industriel et à sa mise en valeur.

Un circuit de 350 mètres

Promesse tenue ce mardi où les différents chantiers entamés au sein des entrailles des ardoisières ont pu être découverts. A une quarantaine de mètres de profondeur, les visiteurs pourront parcourir un circuit d'une longueur de 350 mètres et accéder à sept chambres souterraines. Casques de sécurité vissés sur la tête, Sam Tanson et Lex Delles ont pu se rendre compte du travail colossal réalisé par le service des sites et monuments nationaux.

A 42 mètres de profondeur, on s'affaire toujours à aménager les différentes chambres souterraines. Photo: Nico MULLER

Au cours de ces dernières années, il aura fallu réaliser de nombreux ouvrages: le raccordement des descentes d'eau, l'approvisionnement en électricité, mise en réseau des installations techniques, etc. Un fameux travail mais le jeu en valait la chandelle. D'ici quelques mois, les premiers visiteurs pourront arpenter ce parcours agrémenté d'images d'archives et d'une superbe mise en scène scénique, sans oublier une impressionnante passerelle suspendue au-dessus des eaux. Le public devra toutefois attendre le mois de juillet 2022 afin de constater de ses propres yeux la cure de jouvence orchestrée autour des ardoisières.

En plus des travaux réalisés au sein du circuit souterrain, le service des sites et monuments nationaux explique qu'un budget de 5.232.000€ a également été alloué pour la réfection et la restauration de différents immeubles et murs du site, dont la restauration et la mise en valeur de la «Villa Rother».

Bref, la concrétisation de ce projet de longue haleine semble avoir ravi l'ASBL du «Musée de l'Ardoise» qui opère la gestion journalière du site, de même que les deux ministres qui espèrent que le renouveau des ardoisières permettra de «booster» le tourisme mais également de contribuer activement à la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine industriel luxembourgeois.

