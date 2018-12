«Je cogite depuis mardi dernier. Je cherche à savoir ce qui est si grave?» Salarié chez Luxtram, Maxime a été licencié sans motif il y a une semaine. Deux syndicats revendiquent sa «réintégration immédiate». Le salarié préparait une liste pour les élections sociales en mars. Il témoigne.

Licencié sans motif par Luxtram: «C'est une brique qui vous tombe sur la tête!»

Il n'a «aucune idée» de ce que lui reproche concrètement la direction de Luxtram SA, la société qui exploite le tram à Luxembourg-Ville depuis un peu plus d'un an. Maxime (c'est un prénom d'emprunt), responsable méthode chez Luxtram depuis le début de l'aventure, a été «licencié le 11 décembre 2018 et, pour l'instant il n'y a pas de motif!», s'étonne toujours l'intéressé.



Wort.lu l'a rencontré en marge de la conférence de presse organisée ce mardi par l'OGBL et le syndicat cheminot FNCTTFEL-Landesverband au Casino syndical de Bonnevoie en s'interrogeant sur un licenciement «pour raison... d'engagement syndical ?»



«Je cogite depuis mardi dernier. Je cherche à savoir ce qui est si grave? J'ai peut-être tué quelqu'un? Mais qu'on me dise où est le cadavre!», ironise Maxime. Chemise bleue impeccable, droit dans ses chaussures, le papa luxembourgeois est abasourdi par la mauvaise nouvelle tombée juste avant Noël: «C'est une brique qui vous tombe sur la tête!»

Elle ne fait pas mal tout de suite, la brique. «Les deux premiers jours j'étais super content que les syndicats soient là pour m'écouter. Mais c'est un peu comme une plaie ouverte sur le coup vous n'avez pas mal... Mais le troisième jour, je me suis dis: mince alors, je vais faire comment, c'est Noël?»



Schueberfouer à succès et statistiques déjouées



«C'est une affaire que nous ne pouvons pas accepter!», martèle Georges Merenz, président du FNCTTFEL Landesverband. D'autant qu'«il y a dix jours le salarié a dû se soumettre à une évaluation et a obtenu une note satisfaisante», renchérit Christian Sikorski, secrétaire central du Syndicat Services publics de l'OGBL.



Christian Sikorski relève deux points qui parlent en faveur du salarié. En tant que responsable méthode, «j'ai le poste le plus ingrat: je crée l'offre de transport (horaires, cadences), je fais les plannings des conducteurs, valide leurs congés, etc.», résume Maxime sans se plaindre.



Bien qu'il ait été «confronté à des reproches concernant la gestion des plans de travail lors de la Schueberfouer», écrit le syndicat, «nous savons que la Schueberfouer a été un grand succès et qu'en permanence il manquait du personnel» durant cette période cruciale pour Luxtram, souligne Georges Merenz. En août, c'était la première fois que le tram se «frottait» à la foule de la plus grande foire populaire annuelle au Luxembourg.



Le syndicaliste continue de scorer en faveur de Maxime: «Lors de la fête du premier anniversaire du tram, le 10 décembre dernier, la direction a relevé que, contrairement aux statistiques qui font état d'une première victime au plus tard le huitième mois après la mise en service d'un tram, Luxtram a roulé un an sans un accident mortel».



«J'ai toujours eu la fibre sociale»



Le secrétaire central de l'OGBL assure: «Il n'a tué personne et n'a rien volé! Donc la faute grave est exclue». Maxime l'atteste: «J'ai un préavis de deux mois mais je suis dispensé de travail». En cas de faute grave, le salarié n'a pas de préavis de licenciement.

Mais quelle est donc son erreur? «J'ai toujours eu la fibre sociale, dans tout ce que j'entreprends», pose Maxime comme une évidence. Il rajoute: «Au cours des dix dernières années, j'ai toujours été délégué du personnel».



Les conducteurs l'encourageant à porter l'étendard social au sein de Luxtram, c'est tout naturellement que Maxime «était un des candidats pour se présenter aux élections sociales du 12 mars 2019. Il était en train de construire la liste», explique le secrétaire central de l'OGBL. Avant d'interroger «Est-ce la raison?», sous-entendu pour laquelle Maxime est resté sur le quai. Luxtram compte une centaine de salariés dont plus de la moitié sont syndiqués.



Pour les syndicats qui revendiquent la «réintégration immédiate» du salarié chez Luxtram SA, la direction a voulu frapper fort en évinçant le salarié: «La direction est consciente qu'un licenciement sans scrupule d'un salarié engagé dans la défense des droits des salariés à ce moment précis de l'année, des négociations salariales et du travail syndical représente un pouvoir de dissuasion maximal».



L'autre raison sous-jacente



En pleines négociations d'une première convention collective de travail au sein de l'unique société qui exploite une ligne de tram au Luxembourg, le climat est déjà très tendu entre le syndicat et la direction de Luxtram. A la mi-novembre, l'OGBL a saisi l'Office de conciliation suite au litige portant sur les négociations salariales en cours.

«Le ministre François Bausch et la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer, nous ont promis des négociations transparentes et équitables lors du piquet de protestation que nous avions organisé le 27 juillet 2018. Mais ça n'a pas été le cas!», s'insurge Christian Sikorski. Depuis «nous avons revu la direction. Mais n'avons obtenu que des propositions minimales comme par exemple deux jours de congé supplémentaires, c'est-à-dire 27 jours au total pour l'année, au lieu des 32 jours qui sont le standard dans la fonction publique».



«Il y a une frustration générale au sein de la société», retient Maxime. Il s'explique: «Au moment des embauches, les responsables des ressources humaines ont vendu aux futurs salariés le concept selon lequel leurs conditions salariales allaient s'améliorer avec la mise en place d'une convention collective de travail». Une promesse restée sans suite pour l'heure.



Contacté à deux reprises ce mardi, le directeur général de Luxtram, André Von der Marck,n'a pas donné de suite à nos questions jusqu'ici.