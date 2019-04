Durant 24 heures, les automobilistes qui circulent au Luxembourg croiseront bien plus de policiers, un radar à la main. De nombreux contrôles de vitesse ont déjà eu lieu depuis minuit et deux permis ont été retirés sur le champ pour excès de vitesse.

Levez-le pied, c'est la journée «Speedmarathon»

Maurice FICK Durant 24 heures, les automobilistes qui circulent au Luxembourg croiseront bien plus de policiers, un radar à la main. De nombreux contrôles de vitesse ont déjà eu lieu depuis minuit et deux permis ont été retirés sur le champ pour excès de vitesse.

Il n'est pas question de «speeder» les automobilistes mais bien au contraire, de les inciter à lever le pied de l'accélérateur. Organisé au niveau européen pour lutter contre les excès de vitesse, le Speedmarathon mobilise depuis minuit et durant toute la journée de ce mercredi les forces de la police grand-ducale. La vitesse restant la principale cause des accidents mortels.



L'opération se déroule au niveau européen sous la tutelle de TISPOL (Traffic Information Police) et a lieu conjointement dans 25 autres pays européens ce mercredi.

«Comme il s'agit d'une opération d'envergure nationale, chaque commissariat effectuera au moins un contrôle de vitesse au cours de chaque roulement» sous-entendu de poste, explique une policière en charge de la communication qui ne chiffre pas précisément le nombre d'agents mobilisés.



Les nombreux contrôles de vitesse préventifs et répressifs effectués à sur tout le territoire portent des fruits. «Ce matin il y a eu deux retraits de permis immédiats pour excès de vitesse sur une route limitée à 90 km/h près de Wiltz», rapporte l'agent.

Tout au long de cette journée marathon, la Police partage photos et informations sur ses canaux Facebook et Twitter, via le hashtag #SpeedMarathon sur Twitter.



Posez vos questions en direct

De 13 heures à 14 heures, la police grand-ducale organise une séance de questions-réponses sur sa page Facebook Police Luxembourg.

Les internautes peuvent profiter de l'opportunité pour poser toutes leurs questions concernant la sécurité routière à André Schaack du Service national de la circulation et de la sécurité routières de la Police.



Sur son compte Twitter, elle annonce par exemple avoir contrôlé une centaine de véhicule en milieu de matinée sur la N11 à hauteur d'Echternach sans avoir relevé le moindre excès de vitesse.

A Hollerich, rue de Nassau, où la police est intervenue «suite à la plainte de riverains», trois automobilistes ont écopé d'un avertissement taxé pour avoir roulé plus vite que les 30 km/h autorisés.

Les agents du commissariat du Syrdall ont mené trois contrôles de vitesse à Sandweiler, Roodt-sur-Syre et Niederanven et ont distribué quatre amendes de 49 euros et un PV.