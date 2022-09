Dès ce 1er octobre, les voyageurs ayant leur résidence en dehors de l’Union européenne ou de l’espace Schengen pourront de nouveau voyager au Luxembourg, y compris pour des déplacements non essentiels.

Levée des restrictions pour les ressortissants des pays tiers

Dès ce 1er octobre, les voyageurs ayant leur résidence en dehors de l’Union européenne ou de l’espace Schengen pourront de nouveau voyager au Luxembourg, y compris pour des déplacements non essentiels.

Dès ce samedi, les ressortissants des pays tiers pourront à nouveau se rendre au Grand-Duché de Luxembourg pour tout type de voyage, comprenant les déplacements non essentiels comme les séjours touristiques. Et ce, indépendamment de leur statut vaccinal.

C'est l'annonce qu'a faite ce jeudi le ministère des Affaires étrangères et européennes. Les restrictions temporaires d'entrée sur le territoire du Grand-Duché imposées à ces ressortissants qui ont leur résidence en dehors de l’Union européenne ou de l'espace Schengen vont en effet être levées.

Ces mesures avaient été mises en place dès le début de la crise sanitaire au printemps 2020, afin de limiter la propagation du virus. Cela fait donc plus de deux ans que les ressortissants de pays tiers ne pouvaient plus se rendre au Luxembourg, hormis pour des voyages essentiels comme des déplacements professionnels ou des visites familiales.

Les personnes concernées par la levée de ces mesures restent «toutefois soumises aux conditions de base applicables pour l'entrée et le séjour de moins de 90 jours dans l'espace Schengen, dont notamment être en possession d'un passeport valide et, pour les personnes soumises à l'obligation de visa pour entrer au Luxembourg, être titulaire d'un visa court séjour», rappelle le ministère des Affaires étrangères et européennes.

Les détails des règles applicables pour les séjours de moins de 90 jours en tant que ressortissants de pays tiers ainsi que les modalités exactes des démarches à effectuer au préalable peuvent être consultés sur le site guichet.lu.

