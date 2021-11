Depuis le Kirchberg, Kevin et sa compagne Alysson ont-ils mis en oeuvre de dangereuses actions de propagande islamiste. Le tribunal se prononcera le 16 décembre, mais le réquisitoire n'a pas été tendre avec les deux jeunes gens.

Justice au Luxembourg

Leur foi dévoyée en l'islam pourrait les mener en prison

Depuis le Kirchberg, Kevin et sa compagne Alysson ont-ils mis en oeuvre de dangereuses actions de propagande islamiste. Le tribunal se prononcera le 16 décembre, mais le réquisitoire n'a pas été tendre avec les deux jeunes gens.

(pj avec Steve REMESCH) Quatre ans et demi de prison ont été réclamés, mardi, contre Kevin M. et deux ans d'incarcération pour sa compagne, Alysson M. à l'issue du troisième jour de procès de ces deux jeunes gens (29 et 25 ans aujourd'hui). Le couple est poursuivi pour avoir, selon les enquêteurs, soutenu une organisation terroriste, une première au Grand-Duché. Et le procureur d'appuyer sa demande de peine en précisant bien : «Cela n'a plus rien à voir avec la liberté d'expression, et nous ne faisons pas le procès d'une religion ici».

Ce qui est reproché à Kevin M. c'est d'avoir représenté, défendu et diffusé les opinions de l'Etat islamique (EI). Les policiers ont ainsi recensé 12.000 messages postés sur Facebook et Telegram allant dans ce sens. Sur les ordinateurs des mis en cause, les enquêteurs ont aussi retrouvé des téléchargements de textes de propagande et leur traduction, mais aussi des preuves d'envoi en nombre de ces écrits soutenant la cause de l'EI. Et certains messages de Kevin étant sans nuance : quiconque ne partage pas les vues de l'Etat islamique doit être tué...

Sa compagne, Alysson, s'est défendue avec vigueur contre le récit du procureur. Oui, ils ont commis des erreurs et se sont laissés aveugler. Oui, ils ont suivi une fausse idéologie qui contredisait complètement la foi musulmane à laquelle ils ont adhéré.

Nous sommes aussi des victimes et je regrette d'avoir participé à une telle chose», a souligné la jeune femme devant les magistrats. Ajoutant : «Nous sommes en fait assez punis par ce que nous avons vécu (...) Je me suis laissée endoctriner (...) Nous avons cherché la vérité et nous avons été manipulés». Mais de là à faire allégeance à l'EI, il y a un pas qu'ils n'auraient pas franchi.

Les deux soupçonnés ont répété que leur procès n'était fondé que sur des preuves manipulées. Les déclarations qui leur étaient reprochées étaient, selon eux, sorties de leur contexte et donnaient donc une fausse impression de leur engagement. Le net ne leur aurait servi que pour aborder des questions générales de foi, et pas nécessairement pour exposer et défendre une idéologie dangereuse comme celle de Daesh. Homme et femme se seraient, par contre, inspirés des écrits du wahhabisme [ndlr : une interprétation traditionaliste de l'islam sunnite moderne] et sur la pensée d'érudits morts depuis longtemps et n'ayant rien à voir avec l'EI.

Ont-ils convaincu les juges? La réponse est maintenant attendue pour le 16 décembre. Date à laquelle la Chambre de première instance rendra son verdict dans cette affaire.

