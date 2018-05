Shopper en ligne les produits de petits commerçants du Luxembourg: ce sera bientôt possible!

Letzshop.lu, la boutique en ligne des commerces luxembourgeois

Le nouveau site letzshop.lu qui sera lancé en septembre offre à l’ensemble des commerces luxembourgeois une vitrine en ligne pour mettre en valeur leur offre et pour vendre leurs produits directement par Internet.

Les achats effectués à travers la plateforme peuvent soit être livrés au domicile du client, soit être retirés directement dans les magasins.

Initié par le ministère de l’Économie, le groupement d’intérêt économique (GIE) Luxembourg for Shopping est en charge de la mise en place et de la gestion de la plateforme nationale pour le commerce en ligne.

Le GIE regroupe le ministère de l’Économie, la Chambre de commerce, la Confédération luxembourgeoise du commerce (clc) ainsi que les 16 communes qui participent actuellement au projet: Luxembourg, Clervaux, Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Junglinster, Mersch, Mertert, Pétange, Rédange, Remich et Wiltz.

Les commerçants présents sur la plateforme versent au GIE une cotisation annuelle de 500 euros pour profiter de la solution d’e-commerce clé-en-main et mutualisée, sans payer de commission sur les ventes réalisées.

Pour la secrétaire d'Etat Francine Closener: "Nous voulons accompagner les entreprises dans leur transition digitale et aider les commerçants à affronter ce défi, contribuant ainsi à dynamiser et à diversifier le commerce de détail".

La plateforme sera mise en ligne officiellement le 14 septembre 2018.

Actuellement, plus de 100 commerces ont déjà confirmé leur participation et la réalisation de leurs boutiques en ligne est en cours. Les commerces luxembourgeois qui souhaitent proposer leurs produits sur la plateforme sont invités à contacter contact@letzshop.lu pour de plus amples renseignements.

