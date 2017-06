Par Jean Vayssières



Le LCGB a tenu ce mercredi une conférence de presse présentant ses inquiétudes et revendications quant aux futures conditions de travail des enseignants de religion, suite à l'instauration du cours "Vie et société".



Depuis la rentrée 2016, le cours "Vie et société" remplace l'instruction religieuse et morale sur les bancs de l'enseignement secondaire. Mais si cette réforme devait s'appliquer au sein de l'enseignement fondamental à la rentrée 2017, elle s'avère finalement toujours en cours de délibération et sera votée en septembre.



Ce contexte annonce un avenir incertain pour les enseignants de religion de l'enseignement fondamental. Pour eux, tout n'est pas clair. "Le ministère a connaissance des soucis des gens", déplore Carlo Wagener, secrétaire syndical LCGB. "Il veut tout faire à la va-vite, car le processus législatif est en retard". Résultat: tout n'est pas clair, et le projet de loi 7078 de "reprise des enseignants de religion et des chargés de cours de religion" est décrié.



À l'occasion de cette conférence de presse intitulée "Toujours en attente de réponses quant aux futures conditions de travail des enseignants de religion", le LCGB a adressé une lettre ouverte au premier Ministre Xavier Bettel, présentant ses revendications. Selon un communiqué, le syndicat aurait été "sollicité par une multitude d'enseignants de religion sous contrat de travail à l'Archevêché".



Quel avenir pour les enseignants de religion ?



Formations à l'appui, les enseignants de religion ayant un niveau de qualification suffisant pourront intégrer la réserve des suppléants. Quant aux moins qualifiés, ils auront la possibilité de devenir auxiliaires éducatifs.



Mais Carlo Wagener s'inquiète des horaires qu'ils auront à tenir, puisqu'ils seront là "avant et après les horaires de l'école". Ainsi, le syndicat revendique "la soumission d'un modèle de contrat de travail conforme aux dispositions légales [...] afin d'éviter toute détérioration des horaires de travail".



Ces auxiliaires auront à passer un test linguistique, ce à quoi le LCGB s'oppose. "La situation n'est pas claire, on ne sait pas ce qu'il adviendra de ceux qui échouent" proteste Carlo Wagener.

De plus, les enseignants titulaires d'un bachelor en enseignement religieux ne sont pas aussi considérés que les autres diplômés, alors que tous deux possèdent le même niveau d'étude. Ces enseignants ont été ignorés par l'adaptation du régime des employés d’État de 2015, qui en définissait les salaires.



"Le ministre doit prendre ses responsabilités"

Le syndicat annonce être toujours en attente d'une réunion "avec le ministre compétent" et n'avoir obtenu qu'une "simple réunion peu satisfaisante avec des collaborateurs ministériels en charge", selon un communiqué. Au LCGB, on déplore les mesures gouvernementales prises à la va-vite et, surtout, le manque de clarté quant aux conditions de travail des enseignants de religion. "Les auxiliaires éducatifs devaient recevoir une simulation de carrière, ce qui n'est toujours pas le cas", critique ainsi Carlo Wagener. "Le ministre doit prendre ses responsabilités."



