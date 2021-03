Après un peu moins d'un an et demi d'occupation illégale, les propriétaires du terrain vont pouvoir avancer «plus sereinement» leur projet d'aménagement du site de la Sablière. Mais non sans quelques adaptations.

Les «zadistes» d'Arlon délogés de leur campement

(ASdN) - L'occupation sauvage de la Sablière, à Schoppach, touche à sa fin. Alors que la procédure avait été entérinée fin 2019, les forces de l’ordre sont intervenues, tôt ce lundi, pour expulser les «zadistes» qui occupaient ce site illégalement depuis le 26 octobre 2019 en signe de protestation au projet de parc d'activités artisanal d'Idelux. Une intervention délicate qui s'est néanmoins déroulée «sans heurt», précise l'intercommunale, également propriétaire des lieux dans un communiqué.

Selon les médias belges, neuf personnes ont été interpellées. Désormais, l’urgence, précise Idelux, est donc «au nettoyage et à la sécurisation» du site devenu le lieu de vie de quelques dizaines de personnes depuis près d'un an et demi.

Et le travail s'annonce colossal. Celui-ci commencera par le démontage des installations et une neutralisation des différents pièges mis en place par les contestataires. Les déchets seront ensuite évacués avant que le lieu ne soit déboisé et clôturé pour en empêcher l'accès avant sa dépollution.

S'il a repris la main sur son terrain, le propriétaire des lieux assure néanmoins tirer les leçons de ces longs mois d'occupation illégale. L'intercommunale affirme ainsi avoir «poussé plus en profondeur la réflexion» et affiche son souhait de développer «un projet cohérent et respectueux de l’environnement» sur l'ancienne sablière de Schoppach.

Plus concrètement, elle entend ouvrir le dialogue avec les riverains. L'intercommunale affirme également avoir revu son projet afin d'apporter une «attention aiguë» à la mobilité, aux énergies renouvelables ou encore à la qualité urbanistique et environnementale des bâtiments des entreprises qui s’y implanteront.

A terme, le site de Schoppach est destiné à devenir un parc d'activités artisanal, qui accueillera de «petites et moyennes entreprises locales», rappelle Idelux. Six hectares - sur les quelque 30 que compte le site - seront néanmoins dédiés à une réserve naturelle. Gérée par le DNF, celle-ci visera notamment à «restaurer le biotope particulier des sablières».

Quant au calendrier du projet, celui-ci reste inchangé. Les premières entreprises ne sont pas attendues avant 2025. Néanmoins, le projet de l’implantation d’une station de carburant CNG (Compressed Natural Gas) - gaz moins polluant que l'essence ou le diesel - devrait être lui concrétisé pour le milieu de cette année. La station d’Arlon fera partie d’un réseau qui comptera à l’horizon fin 2021, sept stations CNG.

