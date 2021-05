Le gouvernement a décidé de prolonger l'obligation de présenter un test PCR négatif pour tout passager atterrissant au Findel jusqu'au 30 juin. Les personnes arrivant d'Inde devront quant à elles observer une quarantaine.

Les voyageurs doivent toujours montrer patte blanche

Marie DEDEBAN Le gouvernement a décidé de prolonger l'obligation de présenter un test PCR négatif pour tout passager atterrissant au Findel jusqu'au 30 juin. Les personnes arrivant d'Inde devront quant à elles observer une quarantaine.

Au vu de l'évolution de la pandémie dans le monde, où plus de 700.000 nouveaux cas ont été détectés ces dernières 24 heures, le ministère des Affaires étrangères et européennes et celui de la Santé ont décidé de prolonger à nouveau les mesures sanitaires concernant les déplacements par voie aérienne.

Mesures sanitaires prolongées pour les voyageurs Face au rebond des infections dans le monde, le ministère des Affaires étrangères et européennes et le ministère de la Santé ont annoncé mardi maintenir le dispositif en place au-delà du 30 mars. Au Findel, la présentation d’un test négatif reste ainsi obligatoire jusqu'à la mi-mai.

Ainsi jusqu'au 30 juin, les voyageurs à destination du Grand-Duché devront continuer de présenter un test PCR ou rapide négatif de moins de 72 heures au moment de l'embarquement. Cette mesure s'applique à toute personne dès six ans, «indépendamment de sa nationalité» précise le communiqué des deux ministères, publié ce vendredi.

De même, si les ressortissants de l'Union européenne sont libres d'entrer sur le territoire du Grand-Duché, ceux des pays tiers n'y sont pas autorisés à moins de présenter un «motif impérieux» (déplacement professionnel, assistance à un proche...).

Le Luxembourg à la rescousse de l'Inde C'est un petit geste, mais un geste qui compte. Le gouvernement luxembourgeois va envoyer 58 respirateurs à New Delhi en manque cruel de matériels de soins pour faire face à une terrible vague de contamination covid.

Le gouvernement a également mis en place de nouvelles restrictions concernant les passagers en provenance d'Inde. Non seulement ils devront présenter un test PCR négatif, mais ils devront également observer une quarantaine de sept jours. Ils devront également déclarer leur présence à l'inspection sanitaire, pour qu'elle puisse assurer un suivi renforcé. La mesure a pour objectif de limiter la prolifération du variant indien au Luxembourg.

Pour rappel, le pays connaît actuellement une vague particulièrement meurtrière. La barre des 250.000 décès a été franchie mercredi, et 414.188 cas actifs y ont été répertoriés.

