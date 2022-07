Une grève entraîne l'annulation d'un millier de vols de la Lufthansa. Le Findel est également concerné.

Les vols vers Munich et Francfort annulés

(TJ/mem/dpa) - Le personnel au sol de Lufthansa est en grève en raison de l'impasse des négociations collectives. Celle-ci doit durer jusqu'à jeudi 6h et paralyse en grande partie les principales plates-formes de la compagnie aérienne. Parmi elles, les aéroports de Francfort et de Munich, qui sont desservis par des vols au départ de Luxembourg.

Ainsi, les vols au départ du Findel à destination de Munich et de Francfort sont annulés, comme on peut le lire sur le portail Internet de l'exploitant de l'aéroport.

Comme Lux-Airport l'a fait savoir mardi, seul le vol de l'après-midi à destination de Francfort (LH394/395) aura vraisemblablement lieu comme prévu. Toutes les autres liaisons de Lufthansa vers Francfort et Munich seraient déjà annulées. Les passagers concernés sont priés de s'adresser à la compagnie aérienne.

Grève dans toute l'Allemagne

Le débrayage a commencé mercredi matin, a indiqué le responsable de la grève Marvin Reschinsky à l'agence de presse allemande DPA. Lufthansa a annulé préventivement plus de 1.000 vols dans ses hubs de Francfort et de Munich et craint des répercussions jusqu'à vendredi, dernier jour d'école avant les vacances d'été en Bavière. 134.000 passagers ont dû modifier leurs plans de voyage ou les annuler complètement. Mardi déjà, au moins 47 liaisons avaient été annulées.

Lufthansa a déconseillé aux passagers concernés de se rendre dans les aéroports, la plupart des guichets n'étant de toute façon pas ouverts. Lors de précédents conflits sociaux, les terminaux étaient déjà restés vides le jour de la grève.

Selon Verdi, plusieurs filiales du groupe Lufthansa sont en grève mercredi depuis 3h45 dans les hubs de Francfort et Munich ainsi qu'à Düsseldorf, Hambourg, Berlin, Brême, Hanovre, Stuttgart et Cologne. Des groupes de salariés très différents sont appelés à se mobiliser, comme le personnel de guichet, les techniciens aéronautiques et les conducteurs des énormes remorqueurs qui placent les avions à l'aéroport à la bonne position. Le débrayage doit durer jusqu'à jeudi 6h. Verdi a appelé à des rassemblements dans les aéroports de Francfort, Hambourg et Munich.



Des avions de Lufthansa cloués au sol mercredi sur le site de l'aéroport de Hambourg. Photo: DPA





