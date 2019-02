Le London City Airport a connu des perturbations depuis vendredi à cause de la météo. Les vols de ce dimanche sont bien prévus et le trafic aérien entre les deux aéroports semble rétabli.

Les vols Luxair sont rétablis vers le City London Airport

Le London City Airport a connu des perturbations depuis vendredi à cause de la météo. Les vols de ce dimanche sont bien prévus et le trafic aérien entre les deux aéroports semble rétabli.

(VO) - Le London City Airport, un des aéroports de Londres, a connu des perturbations vendredi et samedi à cause de la météo. Les six vols Luxair prévus pour ce dimanche sont maintenus aussi bien pour les départs que pour les arrivées.



Ce samedi, le trafic aérien a été suspendu à cause d'un épais brouillard et les vols Luxair a connu quelques perturbations.

Les vols LG-4592 et LG-4594 en provenance de London City Airport ont été annulés ainsi que le vol LG-4593. Il s'agisait de vols prévus pour samedi matin et pour samedi après-midi.



En revanche, le vol LG-4591 de 7 heures 40 a pu atterrir sur le sol britannique.

D'après Luxair, contacté par nos soins, les passagers luxembourgeois ont pu rentrer au Grand-Duché. Ils ont été transférés en bus à l'aéroport de Southend et ont pu prendre un vol de là-bas.

Seuls les vols de Luxair ont été impactés car elle est la seule compagnie présente à Luxairport à rallier le London City Airport. Les vols d'autres compagnies entre Luxembourg et Londres n'étaient donc pas concernés.



