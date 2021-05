Les volontaires patienteront deux mois avant leur rappel

Les 30-54 ans qui se sont signalés pour recevoir leur vaccination anti-covid AstraZeneca commencent à être invités. Le ministère de la Santé vient de décider de fixer à huit semaines le délai d'attente avant la deuxième injection.

Patrick JACQUEMOT Les 30-54 ans qui se sont signalés pour recevoir leur vaccination anti-covid AstraZeneca commencent à être invités. Le ministère de la Santé vient de décider de fixer à huit semaines le délai d'attente avant la deuxième injection.

Si le nom du vaccin a changé, passant d'AstraZeneca à Vaxveria, le délai entre les deux doses préconisées a lui aussi évolué. Ainsi, alors que les autorités sanitaires recommandaient quatre semaines au départ entre la primo-injection et le rappel, les invitations ont été relancées ensuite au terme d'un délai rallongé à 12 semaines maximum, le plus généralement dix semaines dans la réalité au Luxembourg. Un temps qui va se raccourcir pour les milliers de résidents âgés de 30 à 54 ans qui se sont inscrits sur impfen.lu.

Mercredi, la ministre de la Santé a en effet annoncé que «l'option retenue» pour ces volontaires à la vaccination AstraZeneca serait d'un intervalle de huit semaines. Et Paulette Lenert de s'en expliquer auprès de la députée qui l'interpellait sur ce sujet. «S'il semble bien acquis qu'une vaccination entre la 8ème et la 12ème semaine est plus favorable par rapport au rappel initialement prévu à un mois, il est moins certain qu'il y ait une différence réelle entre une vaccination à 8 ou 12 semaines.»

En limitant l'attente à deux mois entre deux doses Vaxveria, le Luxembourg souhaite accélérer le cadencement de sa campagne de vaccination. Et cela alors que la barre des 206.000 doses a été dépassée en ce début mai, et que 54.558 personnes (seniors et soignants) ont déjà pu bénéficier des deux doses nécessaires. Le pays compte pour cela sur bien plus de livraisons de vaccins via la Commission européenne que par les mois passés.





