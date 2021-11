Les performances des automobiles zéro émission ne sont pour l'instant pas en adéquation avec les exigences des policiers, viennent de rappeler les ministres Henri Kox et François Bausch.

Pas de course-poursuite en voitures électriques

Que de temps passé depuis l'arrivée des Tesla, les premières voitures électriques de la police luxembourgeoise, en 2017. En quatre ans, la flotte des e-véhicules des agents a été étoffée. Elle comporte désormais 20 voitures. Mais pas question de les utiliser pour chasser les délinquants. Cette flotte est principalement réservée aux services administratifs. Un choix assumé par les ministres de la Sécurité intérieure et de la Mobilité.

Ainsi, mardi dans une réponse parlementaire, Henri Kox et son homologue François Bausch (Déi Gréng), ont expliqué les raisons de cette limitation d'usage. Il y a bien une inadéquation des performances des véhicules électriques achetés avec les besoins de la couverture policière. Difficile en effet d'engager une course-poursuite avec les quatre e-Golf, les huit KIA e-Niro et les six Renault Zoé que compte le parc de la police.

En réservant ces véhicules aux personnels administratifs, qui en ont un usage fixe et planifié, les services de police évitent ainsi les déconvenues. Comme le coup de la panne de batterie qui, en 2019, avait immobilisé une patrouille circulant à bord d'une des deux Tesla Model S en usage.

Si la police grand-ducale a déjà dépensé près de 894.000 euros depuis 2017, ses investissements en matière de mobilité électrique vont se poursuivre. Et cela même si les véhicules de police sont exclus de la volonté gouvernementale de ne plus immatriculer de véhicules thermiques à partir de 2030. Un déploiement qui se fera en parallèle de l'augmentation du nombre de bornes de recharge. Actuellement, la vingtaine de véhicules électriques disposant de 23 bornes de rechargement sur le territoire.

