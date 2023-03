«Dégoûtant» et «peu hygiénique» : certains clients de l'établissement thermal de Mondorf sont gênés par les déjections de corbeaux freux à l'extérieur.

Mondorf-les-Bains

Les visiteurs du Domaine Thermal excédés par les fientes de corbeaux

Une présence accrue de corbeaux freux dans les zones urbaines ne pèse apparemment pas seulement sur les habitants de la ville de Luxembourg. Ainsi, certains clients du Domaine Thermal de Mondorf-les-Bains se sentent gênés par la pollution causée par ces oiseaux. Siegfried Kuderer et son épouse sont des clients fidèles de l'établissement et fréquentent régulièrement les bains thermaux ainsi que les saunas du centre de santé.

Haro sur les corbeaux à Luxembourg Pour faire face à la multiplication des corbeaux freux, la Ville de Luxembourg a entamé un plan de gestion de l'espèce. Celui-ci se matérialise, ces jours-ci, par des travaux de rabattage des cimes et d’enlèvement des nids à certains endroits.

Ils aimeraient pouvoir sortir à l'air libre sans être dérangés après leur séance de sauna et se détendre sur l'une des chaises longues installées à l'extérieur après un bain. Mais un détail les dérange : «L'extérieur du bain est presque toujours partiellement souillé par les déjections de corbeaux sur les chaises longues et les trottoirs», explique Siegfried Kuderer. «Nous avons déjà fait des réclamations, mais personne ne se sent responsable». Selon lui, huit chaises longues sur dix disponibles à l'extérieur seraient souillées : «C'est dégoûtant et peu hygiénique».

Selon les clients concernés, huit des dix chaises longues disponibles sont souvent contaminées. Photo d'archive: Chris Karaba

La présence de corbeaux freux n'est pas nouvelle

L'amateur de sauna se serait déjà adressé à l'administration et au personnel de l'établissement : «Les plaintes déposées auprès des maîtres-nageurs ont été balayées par les commentaires ''c'est la nature'' et ''c'est l'espace extérieur''». Il a également rédigé un courrier à l'attention des autorités sanitaires compétentes.

Certains visiteurs sont exaspérés par les fientes laissées par les corbeaux freux. Photo: privée

Le Domaine Thermal lui-même est conscient de la problématique. «La présence de corbeaux freux à Mondorf-les-Bains n'est pas nouvelle, leur nombre ne semble pas avoir particulièrement augmenté ces dernières années», explique Marie-Anne François, responsable du marketing et de la communication au Centre thermal et de santé. Elle souligne la situation de l'établissement, qui se trouve en pleine nature et dont une partie des services de bien-être se trouve directement dans le parc thermal. «Les zones, y compris les chaises longues, sont nettoyées quotidiennement», assure la responsable de la communication.

Une espèce d'oiseau protégée par l'UE

La proximité d'habitations ou d'arbres protégés du vent attire davantage les corbeaux, croit savoir Sören Salvatore, expert en oiseaux urbains à la Centrale Ornithologique du Luxembourg. Comme les corbeaux nichent en colonies pouvant compter plusieurs centaines d'individus, les pollutions telles que les fientes ou les bruits sont plus fréquents à proximité immédiate de leurs lieux de séjour. Mais comme les corbeaux sont protégés au niveau européen en tant qu'espèce d'oiseau menacée, il est interdit de les chasser, de les tuer et de détruire leurs nids, avertit Salvatore.

Selon les ornithologues, les corbeaux freux sont désormais visibles dans les agglomérations de tout le pays. Après avoir été chassés pendant des décennies dans l'agriculture, les oiseaux se sont de plus en plus installés dans les zones urbaines. Le corbeau freux est présent au Luxembourg depuis le 20e siècle et environ 3.500 couples nicheurs y vivent actuellement. «Leur nombre est stable au Luxembourg», estime Sören Salvatore.

Afin de garantir une cohabitation sans conflit entre les habitants et les corbeaux, le ministère de l'Environnement conseille aux communes concernées, sur le site Internet du portail environnemental emwelt.lu, d'élaborer des concepts de gestion pour faire face aux corvidés. Le ministère ne peut délivrer une autorisation de perturber les habitats que dans des cas exceptionnels. L'intervention doit se faire dans l'intérêt de la santé générale et de la sécurité publique dans des endroits tels que les cours d'école, les terrains de jeu ou les terrasses de restaurant.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Mélodie Mouzon

