Plus aucun centre hospitalier luxembourgeois n'autorisent les visites libres. Cela afin de limiter les risques d'infection au covid-19 des patients comme des personnels soignants.

Luxembourg 2 min.

Les visites limitées dans tous les hôpitaux

Plus aucun centre hospitalier luxembourgeois n'autorisent les visites libres. Cela afin de limiter les risques d'infection au covid-19 des patients comme des personnels soignants.

Décision immédiate : le Centre Hospitalier de Luxembourg a décidé de suspendre toute visite aux patients hospitalisés, à partir de ce jeudi. Une décision que la direction du CHL qualifie de «difficile» mais nécessaire pour limiter la propagation du nouveau coronavirus.

La restriction souffrira cependant quelques restrictions. Ainsi, à titre exceptionnel, restent autorisées les visites notamment pour la maternité, la Kannerklinik et certains patients gravement malades. Dans la maternité, après l'accouchement, seule la présence du père sera tolérée, tandis qu'à la Kannerklinik, un seul des deux parents peut accompagner l'enfant hospitalisé.

Le covid à l'origine de 74 cas de maladies professionnelles Et logiquement, ce sont les personnels de santé qui payent le plus lourd tribut à l'infection virale au covid-19 dans l'exercice de leur activité.

A l'hôpital Robert Shuman (où un foyer d'infection avait été détecté voici quelques jours), on a aussi pris les mesures d'interdiction de visites à compter de ce 29 octobre. Et cela pour les trois établissement du groupe hospitalier: l'hôpital du Kirchberg, la Fondation Hôpitaux rue d'Anvers et la clinique Sainte-Marie.

De son côté, le Centre hospitalier Emile-Mayrish a annoncé, ce jeudi, suspendre les visites sur ses trois sites d'Esch-sur-Alzette, Niederkorn et Dudelange à partir du vendredi 30 octobre. Là aussi, des exceptions ont été établies. Elles concernent notamment les visites de patients en zone verte (non-covid).

Ainsi, les parents pourront aller au chevet de leur enfant. Idem pour les partenaires soutenant une future maman pendant l'accouchement. En maternité, les conjoints auront un droit de passage d'une heure par jour. Et, sur accord du médecin, il sera possible pour les proches d'approcher un patient en phase critique ou en fin de vie.



En milieu d'après-midi, le Centre hospitalier du Nord a fait savoir qu'à son tour il entendait limiter les passages dans ses services. A compter du 30 octobre, les accompagnements seront aussi interdits. Les exceptions individuelles pourront concerner des parents ou proches souhaitant accéder à la maternité, aux soins palliatifs ou saluer les personnes en fin de vie.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.