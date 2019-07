Le Minettpark, au Fond-de-Gras, accueillait ce dimanche de bien jolies mécaniques: rien que des vieilles autos et des locomotives au look délicieusement rétro.

Les vieilles carrosseries gardent bonne mine

(LuWo) - Pour la sixième fois, la «Journée vieille carrosserie» a eu lieu dimanche au Fond-de-Gras. L'idée d'organiser un tel événement remonte à 2013, lorsque deux membres du conseil d'administration de l'Association des musées et tourisme ferroviaires (AMTF Train 1900) ont souhaité mettre en valeur les trains mais aussi les voitures de l'époque de leur grand-mère lors d'un événement majeur.

Cette année encore, les conducteurs de locomotives, les chefs de train et les bénévoles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour enthousiasmer le plus grand nombre possible de personnes intéressées par cette rencontre de belles mécaniques.

Toutes les locomotives de l'Association des musées et Tourisme Ferroviaires étaient de sortie et ont amené les visiteurs de Pétange au Fond-de-Gras. En raison du mauvais temps, il y a eu moins d'exposants cette année. Néanmoins, le Fond-de-Gras a réussi à attirer plus de 100 modèles de voitures classiques, toutes construites avant 1970.